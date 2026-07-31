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Jeszcze nie zobaczyliśmy Guild Wars 3, ale już możemy je usłyszeć

Jakub Piwoński
2026/07/31 19:30
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Premiera gry nastąpi dopiero za kilka lat, ale ArenaNet postanowiło już teraz podzielić się tym, co dla wielu graczy jest sercem każdej wielkiej przygody.

Ścieżka dźwiękowa od zawsze była jednym z filarów serii Guild Wars. To właśnie ona często jako pierwsza wprowadzała graczy w klimat nowych przygód. Muzyka budowała atmosferę eksploracji Tyrii, podkreślała emocje towarzyszące fabule i sprawiała, że wiele momentów na długo zapadało w pamięć graczy. Nic więc dziwnego, że ArenaNet postanowiło już teraz zaprezentować pierwszy utwór z nadchodzącego Guild Wars 3.

Guild Wars 3
Guild Wars 3

Pierwszy muzyczny motyw Guild Wars 3 już dostępny

To oczywiście dopiero przedsmak tego, co twórcy przygotowują na premierę gry. Choć do debiutu pozostaje jeszcze sporo czasu – beta testy zaplanowano na jesień 2027 roku, a premiera pełnej wersji odbędzie się w 2028 roku – studio opublikowało główny motyw muzyczny, czyli Main Theme, który będzie towarzyszył graczom podczas nowej przygody.

Już teraz wiadomo również, kto odpowiada za muzyczną oprawę całego projektu. Za kompozycję odpowiada Kazuma Jinnouchi, który pełni rolę głównego kompozytora ścieżki dźwiękowej do Guild Wars 3. To twórca doskonale znany fanom gier i kina, mający w swoim dorobku muzykę do produkcji z uniwersów Halo, Star Wars i Metal Gear.

GramTV przedstawia:

ArenaNet w ten sposób podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o stworzenie efektownej muzyki. Jinnouchi ściśle współpracuje z zespołem deweloperów, aby zachować charakterystyczny klimat serii, a jednocześnie stworzyć zupełnie nową oprawę dźwiękową odpowiadającą nowemu rozdziałowi historii Tyrii. Wszystko wskazuje na to, że muzyka ponownie będzie mocnym elementem nadchodzącego MMORPG. Podoba wam się nowy kawałek? Dajcie znać w komentarzu.

Tagi:

News
MMORPG
ArenaNet
muzyka
Guild Wars
kompozytor
ścieżka dźwiękowa
Guild Wars 3
muzyka w grach
Kazuma Jinnouchi
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112