Jeszcze nie zobaczyliśmy Guild Wars 3, ale już możemy je usłyszeć

Premiera gry nastąpi dopiero za kilka lat, ale ArenaNet postanowiło już teraz podzielić się tym, co dla wielu graczy jest sercem każdej wielkiej przygody.

Ścieżka dźwiękowa od zawsze była jednym z filarów serii Guild Wars. To właśnie ona często jako pierwsza wprowadzała graczy w klimat nowych przygód. Muzyka budowała atmosferę eksploracji Tyrii, podkreślała emocje towarzyszące fabule i sprawiała, że wiele momentów na długo zapadało w pamięć graczy. Nic więc dziwnego, że ArenaNet postanowiło już teraz zaprezentować pierwszy utwór z nadchodzącego Guild Wars 3.

Pierwszy muzyczny motyw Guild Wars 3 już dostępny

To oczywiście dopiero przedsmak tego, co twórcy przygotowują na premierę gry. Choć do debiutu pozostaje jeszcze sporo czasu – beta testy zaplanowano na jesień 2027 roku, a premiera pełnej wersji odbędzie się w 2028 roku – studio opublikowało główny motyw muzyczny, czyli Main Theme, który będzie towarzyszył graczom podczas nowej przygody.