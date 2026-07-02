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Twórcy Star Wars: The Old Republic są już w pełni skupieni na produkcji przełomowej aktualizacji 8.0

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/02 21:00
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Wiele wskazuje na to, że nadchodząca aktualizacja do Star Wars The Old Republic będzie dla gry przełomową.

Producent Star Wars: The Old Republic, Keith Kanneg ze studia Broadsword, opublikował nowy list do społeczności, w którym podsumował ostatnie wydarzenia związane z grą. Kanneg przy okazji zdradził kilka nowych informacji na temat nadchodzącej aktualizacji 8.0, która ma wprowadzić wiele zmian, uwzględniając przy tym przesiadkę na DirectX 12.

Star Wars: The Old Republic
Star Wars: The Old Republic

Twórcy pracują pełną parą nad aktualizacją 8.0 do Star Wars: The Old Republic

Jak poinformował Kanneg, po premierze rozszerzenia Legacy Reborn cały zespół deweloperski koncentruje się obecnie na przygotowaniu kolejnej dużej aktualizacji, oznaczonej numerkiem 8.0:

Po premierze Legacy Reborn jesteśmy już w pełni skupieni na tworzeniu zawartości do wersji 8.0. Aktywnie przygotowujemy się do uruchomienia pierwszej fazy Public Test Server (PTS). Testy mają rozpocząć się w nadchodzących tygodniach i obejmą pierwszego bossa nowej Operacji oraz możliwość osiągnięcia 85. poziomu wybranymi klasami, w tym Sentinelem, Vanguardem, Sage'em oraz ich imperialnymi odpowiednikami.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają, że testy aktualizacji potrwają przez wiele miesięcy. Planowany jest długi cykl Public Test Server, który pozwoli graczom sprawdzić nową zawartość i przekazać swoje opinie przed oficjalną premierą aktualizacji 8.0. Kanneg ujawnił również, że podczas najbliższej transmisji deweloperskiej zespół po raz pierwszy zaprezentuje część nowości przygotowywanych z myślą o aktualizacji 8.0. Na zakończenie producent przypomniał, że Galactic Season 10: Secrets of the Syndicate zakończy się wraz z końcem lipca. Po jej zakończeniu w grze wystartuje Galactic Season 11: Light and Shadow, które wprowadzi kolejną porcję sezonowej zawartości dla graczy.

Warto też przypomnieć, że aktualizacja przeniesie grę na DirectX 12. To jedna z największych zmian technologicznych, obok przejścia na architekturę 64-bitową. Ulepszenia mają poprawić wydajność gry i umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanej zawartości w przyszłości. Aktualnie trwa również imprezowy event Nar Shaddaa Nightlife o czym pisaliśmy kilka dni temu.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/07/02/we-are-now-fully-focused-on-developing-content-for-8-0-says-swtor-boss/

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
4
Gucio1846
Gramowicz
Autor
Wczoraj 14:44
whatsthepoint napisał:

Co z tego jak silnik gry ssie bo ma ze 20 lat??

Nie wiem, może nie da to niczego wartościowego, nie zmieni diametralnie odczuć graczy, ale i tak jestem pełen podziwu, że pracują nadal nad grą, nie idąc po łebkach, choć na przestrzeni wielu lat wieszczono grze koniec. 

Gucio1846
Gramowicz
Autor
Wczoraj 14:43
Nerd napisał:

Ktoś w redakcji myli SW: TOR z KOTOR. Revan i owszem, ma swoje 5 minut w TOR ale akcja gry dzieje się dobre 300 lat  po KOTOR i Malgus jest niestety już tylko gwiezdnym pyłem... Proponuję zmienić grafikę tytułową bo w żaden sposób nie nawiązuje ona do gry wymienianej w treści artykułu.

Nikt niczego nie myli. Owszem grafika jest z KOTORA, ale wybrałem ją dlatego, że obaj bohaterowie występują w SWTOR - tak, Darth Malgus również, z resztą właśnie gram i mam z tym bohaterem na pieńku w kampanii (szczegółów nie zdradzam, żeby nie robić spoilerów :D). A grafika nie jest problemem, nawiązuje do Gwiezdnych Wojen, do bohaterów występujących w grze i to w zupełności wystarczy.

whatsthepoint
Gość
Wczoraj 03:15

Co z tego jak silnik gry ssie bo ma ze 20 lat??




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112