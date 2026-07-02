Twórcy Star Wars: The Old Republic są już w pełni skupieni na produkcji przełomowej aktualizacji 8.0

Wiele wskazuje na to, że nadchodząca aktualizacja do Star Wars The Old Republic będzie dla gry przełomową.
Producent Star Wars: The Old Republic, Keith Kanneg ze studia Broadsword, opublikował nowy list do społeczności, w którym podsumował ostatnie wydarzenia związane z grą. Kanneg przy okazji zdradził kilka nowych informacji na temat nadchodzącej aktualizacji 8.0, która ma wprowadzić wiele zmian, uwzględniając przy tym przesiadkę na DirectX 12.
Twórcy pracują pełną parą nad aktualizacją 8.0 do Star Wars: The Old Republic
Jak poinformował Kanneg, po premierze rozszerzenia Legacy Reborn cały zespół deweloperski koncentruje się obecnie na przygotowaniu kolejnej dużej aktualizacji, oznaczonej numerkiem 8.0:
Po premierze Legacy Reborn jesteśmy już w pełni skupieni na tworzeniu zawartości do wersji 8.0. Aktywnie przygotowujemy się do uruchomienia pierwszej fazy Public Test Server (PTS). Testy mają rozpocząć się w nadchodzących tygodniach i obejmą pierwszego bossa nowej Operacji oraz możliwość osiągnięcia 85. poziomu wybranymi klasami, w tym Sentinelem, Vanguardem, Sage'em oraz ich imperialnymi odpowiednikami.
GramTV przedstawia:
Twórcy zapowiadają, że testy aktualizacji potrwają przez wiele miesięcy. Planowany jest długi cykl Public Test Server, który pozwoli graczom sprawdzić nową zawartość i przekazać swoje opinie przed oficjalną premierą aktualizacji 8.0. Kanneg ujawnił również, że podczas najbliższej transmisji deweloperskiej zespół po raz pierwszy zaprezentuje część nowości przygotowywanych z myślą o aktualizacji 8.0. Na zakończenie producent przypomniał, że Galactic Season 10: Secrets of the Syndicate zakończy się wraz z końcem lipca. Po jej zakończeniu w grze wystartuje Galactic Season 11: Light and Shadow, które wprowadzi kolejną porcję sezonowej zawartości dla graczy.