Twórcy Star Wars: The Old Republic są już w pełni skupieni na produkcji przełomowej aktualizacji 8.0

Wiele wskazuje na to, że nadchodząca aktualizacja do Star Wars The Old Republic będzie dla gry przełomową.

Producent Star Wars: The Old Republic, Keith Kanneg ze studia Broadsword, opublikował nowy list do społeczności, w którym podsumował ostatnie wydarzenia związane z grą. Kanneg przy okazji zdradził kilka nowych informacji na temat nadchodzącej aktualizacji 8.0, która ma wprowadzić wiele zmian, uwzględniając przy tym przesiadkę na DirectX 12.

Twórcy pracują pełną parą nad aktualizacją 8.0 do Star Wars: The Old Republic

Jak poinformował Kanneg, po premierze rozszerzenia Legacy Reborn cały zespół deweloperski koncentruje się obecnie na przygotowaniu kolejnej dużej aktualizacji, oznaczonej numerkiem 8.0: