Najlepsze gry niezależne na Pixel Heaven 2025. Te tytuły powalczą o nagrody

W kategorii Best Gameplay wyróżniono dynamiczne i zróżnicowane tytuły. Goście festiwalu będą mogli sprawdzić pełne akcji Nobody Wants to Die od Critical Hit Games, humorystyczną postapokaliptyczną strategię Deadly Days: Roadtrip od Pixelsplit oraz klasyczną strategię Tempest Rising od Slipgate Ironworks.

Festiwal Pixel Heaven 2025 zbliża się wielkimi krokami. Od 6 do 8 czerwca Warszawska Szkoła Filmowa i Kino Elektronik zamienią się w prawdziwe święto dla fanów gier niezależnych. W ramach strefy Pixel Awards Europe 2025 Powered by Actina uczestnicy będą mogli zagrać w najciekawsze tytuły wybrane przez jury festiwalu. Wśród nominowanych znalazły się gry zachwycające oprawą graficzną, dźwiękiem, narracją oraz oryginalną rozgrywką.

Oprawą wizualną zachwycają gry nominowane w kategorii Best Art. Stylizowany niczym animacja poklatkowa Hotel Galactic od Ancient Forge, wyglądające niczym obraz Songs of Silence od Chimera Entertainment oraz klimatyczne Nobody Wants to Die oferują wrażenia wizualne na najwyższym poziomie.

Miłośnicy wyjątkowego brzmienia również znajdą coś dla siebie. W kategorii Best Audio i Best Soundtrack pojawiają się m.in. KARMA: The Dark World od Pollard Studio oraz Mandragora Whispers of the Witch Tree od Primal Game Studio. To tytuły, które oprócz oprawy audiowizualnej oferują również mocne historie.

Poniżej znajdziecie nominowane gry również z innych kategorii. Wszystkie wspomniane produkcje będzie można ograć na Pixel Heaven 2025.

BEST GAMEPLAY

Critical Hit Games - Nobody Wants to Die

Pixelsplit - Deadly Days: Roadtrip

Slipgate Ironworks - Tempest Rising

BEST ART