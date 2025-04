Najlepiej oceniana gra 2025 roku przyciąga subskrybentów PS Plus. Udany debiut w usłudze zalicza Blue Prince

Według danych pochodzących z analizy rozgrywki ponad 3,4 miliona aktywnych kont PSN (via truetrophies ), Blue Prince zanotował siódmy najlepszy debiut spośród wszystkich gier, które od dnia premiery udostępniono w PS Plus Extra. Co więcej, w pierwszym tygodniu po swojej premierze, gra zdołała wspiąć się na 37. miejsce na cotygodniowej liście top 40 gier na PlayStation 5 i PlayStation 4. Warto zauważyć, że Blue Prince miał swoją premierę równocześnie w Xbox Game Pass, co mogło przyczynić się do zwiększenia ogólnego zainteresowania tytułem.

Gra przyciągnęła o 39,8% więcej graczy na PS5 w dniu premiery niż Lost Records Bloom and Rage Tape 1 w lutym 2025 roku. W ogólnym rankingu wszystkich gier dostępnych w PS Plus Extra Blue Prince zajmuje 33. miejsce, wyprzedzając takie tytuły jak GTA San Andreas The Definitive Edition i Tiny Tina's Wonderland. Jest to również piąta co do wielkości premiera w PS Plus Extra w 2025 roku, ustępująca jedynie grom takim jak God of War Ragnarok, UFC 5, Prince of Persia The Lost Crown i Star Wars Jedi Survivor.

Największe gry premierowe w PS Plus Extra prezentują się następująco: