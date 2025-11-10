Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta łamigłówka science fiction już wkrótce na VR. Szykuj się na podróż w czasie

Jakub Piwoński
2025/11/10 21:00
Nadchodzi zagadkowe sci-fi.

Studio Superposition NULL oraz wydawca CM Games (znani z Into the Radius) szykują premierę swojej nowej gry VR – UnLoop, retro-futurystycznej łamigłówki science fiction opartej na manipulacji czasem. Produkcja trafi na Steam we wczesnym dostępie już 13 listopada.

UnLoop
UnLoop

UnLoop – nowa premiera na VR

Akcja gry rozgrywa się na odległej stacji kosmicznej Temporal Research Hub, gdzie gracz wykorzystuje pętle czasowe do rozwiązywania zagadek. W każdej z nich tworzy kopie samego siebie i odtwarza wcześniejsze działania w czasie rzeczywistym, by pozyskiwać dane i odkrywać sekrety placówki. Mechanika współpracy z własnymi „klonami” przywodzi na myśl We Are One, oferując unikalne podejście do koncepcji kooperacji i czasu.

Po premierze na Quest i Pico, twórcy zdecydowali się udostępnić grę w wersji PC VR w ramach wczesnego dostępu, by zebrać opinie graczy na temat optymalizacji, grafiki i mechaniki rozgrywki. Produkcja ma zachować pełną zawartość wersji standalone, a aktualizacja 1.1, planowana na grudzień 2025, doda nowe łamigłówki i rozwinięcie fabuły.

GramTV przedstawia:

Na początku UnLoop będzie obsługiwać zestawy Quest, Pico oraz Valve Index, a zespół zapowiada testy kompatybilności z innymi urządzeniami i kontrolerami. W planach są również ulepszenia wizualne dedykowane platformie PC VR.

Pierwsze testy gry zebrały pozytywne opinie – gracze chwalili pomysłowość mechaniki i „sprytny system współpracy z samym sobą”, choć zwracali uwagę na drobne niedociągnięcia techniczne. Jeśli deweloperom uda się je dopracować, UnLoop może stać się jedną z ciekawszych premier VR końcówki roku.

Źródło:https://www.uploadvr.com/unloop-steam-early-access-release-date/

News
science fiction
gra logiczna
zagadki
UnLoop
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


