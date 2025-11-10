Ta łamigłówka science fiction już wkrótce na VR. Szykuj się na podróż w czasie

Studio Superposition NULL oraz wydawca CM Games (znani z Into the Radius) szykują premierę swojej nowej gry VR – UnLoop, retro-futurystycznej łamigłówki science fiction opartej na manipulacji czasem. Produkcja trafi na Steam we wczesnym dostępie już 13 listopada.

UnLoop – nowa premiera na VR

Akcja gry rozgrywa się na odległej stacji kosmicznej Temporal Research Hub, gdzie gracz wykorzystuje pętle czasowe do rozwiązywania zagadek. W każdej z nich tworzy kopie samego siebie i odtwarza wcześniejsze działania w czasie rzeczywistym, by pozyskiwać dane i odkrywać sekrety placówki. Mechanika współpracy z własnymi „klonami” przywodzi na myśl We Are One, oferując unikalne podejście do koncepcji kooperacji i czasu.