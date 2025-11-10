Ta łamigłówka science fiction już wkrótce na VR. Szykuj się na podróż w czasie

Studio Superposition NULL oraz wydawca CM Games (znani z Into the Radius) szykują premierę swojej nowej gry VR – UnLoop, retro-futurystycznej łamigłówki science fiction opartej na manipulacji czasem. Produkcja trafi na Steam we wczesnym dostępie już 13 listopada.
UnLoop – nowa premiera na VR
Akcja gry rozgrywa się na odległej stacji kosmicznej Temporal Research Hub, gdzie gracz wykorzystuje pętle czasowe do rozwiązywania zagadek. W każdej z nich tworzy kopie samego siebie i odtwarza wcześniejsze działania w czasie rzeczywistym, by pozyskiwać dane i odkrywać sekrety placówki. Mechanika współpracy z własnymi „klonami” przywodzi na myśl We Are One, oferując unikalne podejście do koncepcji kooperacji i czasu.
Po premierze na Quest i Pico, twórcy zdecydowali się udostępnić grę w wersji PC VR w ramach wczesnego dostępu, by zebrać opinie graczy na temat optymalizacji, grafiki i mechaniki rozgrywki. Produkcja ma zachować pełną zawartość wersji standalone, a aktualizacja 1.1, planowana na grudzień 2025, doda nowe łamigłówki i rozwinięcie fabuły.
Na początku UnLoop będzie obsługiwać zestawy Quest, Pico oraz Valve Index, a zespół zapowiada testy kompatybilności z innymi urządzeniami i kontrolerami. W planach są również ulepszenia wizualne dedykowane platformie PC VR.
Pierwsze testy gry zebrały pozytywne opinie – gracze chwalili pomysłowość mechaniki i „sprytny system współpracy z samym sobą”, choć zwracali uwagę na drobne niedociągnięcia techniczne. Jeśli deweloperom uda się je dopracować, UnLoop może stać się jedną z ciekawszych premier VR końcówki roku.
