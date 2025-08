Najgorszy film science fiction tego roku wielkim hitem. Film podbił Amazon Prime Video na całym świecie

Czy wiedzieliście, że powstała nowa ekranizacja Wojny światów i to z takimi gwiazdami, jak Ice Cube i Eva Longoria? Jeżeli nie, to znaczy, że od kilku dni nie odpaliliście platformy Prime Video, gdzie film zadebiutował w minioną środę, czyli 30 lipca. War of the Worlds błyskawicznie stało się wielkim hitem i to bez żadnej promocji. W Polsce produkcja potrzebowała zaledwie jednego dnia, by zostać drugim najchętniej oglądanym filmem, a już po dwóch dniach zajęła pierwsze miejsce. Globalnie tytuł dominuje w zestawieniach Prime Video aż w 38 krajach.

War of the Worlds niespodziewanym hitem na Prime Video

Za reżyserię odpowiada Rich Lee, a w obsadzie znaleźli się między innymi Ice Cube i Eva Longoria. Film bazuje na klasycznej powieści H.G. Wellsa i, podobnie jak wersja z 2005 roku w reżyserii Stevena Spielberga, opowiada o inwazji z kosmosu. Amazon reklamuje produkcję jako widowiskową przygodę science fiction podejmującą współczesne tematy związane z technologią, inwigilacją i prywatnością.