Najbardziej kontrowersyjna postać Gwiezdnych wojen dostała od Marvela szansę na odkupienie

Od złej sławy do bohatera? Marvel pokazuje nowe oblicze Jar Jara Binksa. Znany z prequeli i krytykowany przez fanów od lat, jest bohaterem nowego komiksu Marvela, który zapowiadaliśmy już wcześniej. Opublikowano pierwsze spojrzenie na zeszyt Star Wars: Jar Jar #1, który współtworzy Ahmed Best, aktor wcielający się w Gungana, oraz scenarzysta Marc Guggenheim, a rysunki przygotował Kieran McKeown.

Pierwsze fragmenty komiksu Star Wars: Jar Jar

Komiks ma zgłębić losy Jar Jara po wydarzeniach z prequeli i pokazać jego rolę w powstaniu Sojuszu Rebeliantów. Co ciekawe, Gungan połączy siły z Kelleranem Beqem, postacią graną przez Besta w Star Wars: Jedi Temple Challenge i pojawiającą się w serialu The Mandalorian. Pierwsze zdjęcia pokazują, że między bohaterami zawiązuje się współpraca, która szybko przeradza się w akcję pełną niebezpieczeństw.