Najbardziej kontrowersyjna postać Gwiezdnych wojen dostała od Marvela szansę na odkupienie

Jakub Piwoński
2026/01/09 15:50
Tak wygląda Jar Jar Binks w komiksie.

Od złej sławy do bohatera? Marvel pokazuje nowe oblicze Jar Jara Binksa. Znany z prequeli i krytykowany przez fanów od lat, jest bohaterem nowego komiksu Marvela, który zapowiadaliśmy już wcześniej. Opublikowano pierwsze spojrzenie na zeszyt Star Wars: Jar Jar #1, który współtworzy Ahmed Best, aktor wcielający się w Gungana, oraz scenarzysta Marc Guggenheim, a rysunki przygotował Kieran McKeown.

Star Wars
Star Wars

Pierwsze fragmenty komiksu Star Wars: Jar Jar

Komiks ma zgłębić losy Jar Jara po wydarzeniach z prequeli i pokazać jego rolę w powstaniu Sojuszu Rebeliantów. Co ciekawe, Gungan połączy siły z Kelleranem Beqem, postacią graną przez Besta w Star Wars: Jedi Temple Challenge i pojawiającą się w serialu The Mandalorian. Pierwsze zdjęcia pokazują, że między bohaterami zawiązuje się współpraca, która szybko przeradza się w akcję pełną niebezpieczeństw.

Dla wielu fanów Jar Jar Binks pozostawał symbolem kontrowersji. Kiedy po raz pierwszy pojawił się w Mrocznym widmie, wielu widzów uznało jego charakter i manierę za przesadnie komediową i infantylną, co zderzało się z poważniejszym tonem pozostałych części sagi. Co więcej, jego decyzja w Ataku Klonów, by poprzeć nadanie Kanclerzowi Palpatine’owi nadzwyczajnych uprawnień, była punktem zwrotnym w historii galaktyki. Dotychczas nie poznaliśmy jednak szczegółów dalszych losów postaci po tych wydarzeniach.

Nowy komiks daje szansę na pełniejsze poznanie motywacji Jar Jara i jego prób naprawienia błędów przeszłości. Marvel opisuje zeszyt jako historię, w której Gungan mierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a obecność Kellerana Beqa dodaje opowieści świeżego wymiaru. Współautorstwo Ahmeda Besta pozwala aktorowi symbolicznie przejąć kontrolę nad losem swojej postaci i przedstawić ją w nowym świetle. Można to więc traktować jako od dawna oczekiwane przez fanów odkupienie jednej z najbardziej krytykowanych postaci w uniwersum Star Wars.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/star-wars-most-divisive-character-gets-his-redemption-in-new-comic-first-look-exclusive/

Popkultura
Star Wars
Gwiezdne wojny
komiks
Jar Jar Binks
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




