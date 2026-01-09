Najbardziej kontrowersyjna postać Gwiezdnych wojen dostała od Marvela szansę na odkupienie

Od złej sławy do bohatera? Marvel pokazuje nowe oblicze Jar Jara Binksa. Znany z prequeli i krytykowany przez fanów od lat, jest bohaterem nowego komiksu Marvela, który zapowiadaliśmy już wcześniej. Opublikowano pierwsze spojrzenie na zeszyt Star Wars: Jar Jar #1, który współtworzy Ahmed Best, aktor wcielający się w Gungana, oraz scenarzysta Marc Guggenheim, a rysunki przygotował Kieran McKeown.
Pierwsze fragmenty komiksu Star Wars: Jar Jar
Komiks ma zgłębić losy Jar Jara po wydarzeniach z prequeli i pokazać jego rolę w powstaniu Sojuszu Rebeliantów. Co ciekawe, Gungan połączy siły z Kelleranem Beqem, postacią graną przez Besta w Star Wars: Jedi Temple Challenge i pojawiającą się w serialu The Mandalorian. Pierwsze zdjęcia pokazują, że między bohaterami zawiązuje się współpraca, która szybko przeradza się w akcję pełną niebezpieczeństw.
Dla wielu fanów Jar Jar Binks pozostawał symbolem kontrowersji. Kiedy po raz pierwszy pojawił się w Mrocznym widmie, wielu widzów uznało jego charakter i manierę za przesadnie komediową i infantylną, co zderzało się z poważniejszym tonem pozostałych części sagi. Co więcej, jego decyzja w Ataku Klonów, by poprzeć nadanie Kanclerzowi Palpatine’owi nadzwyczajnych uprawnień, była punktem zwrotnym w historii galaktyki. Dotychczas nie poznaliśmy jednak szczegółów dalszych losów postaci po tych wydarzeniach.
Nowy komiks daje szansę na pełniejsze poznanie motywacji Jar Jara i jego prób naprawienia błędów przeszłości. Marvel opisuje zeszyt jako historię, w której Gungan mierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a obecność Kellerana Beqa dodaje opowieści świeżego wymiaru. Współautorstwo Ahmeda Besta pozwala aktorowi symbolicznie przejąć kontrolę nad losem swojej postaci i przedstawić ją w nowym świetle. Można to więc traktować jako od dawna oczekiwane przez fanów odkupienie jednej z najbardziej krytykowanych postaci w uniwersum Star Wars.
