Zaloguj się lub Zarejestruj

Znienawidzona przez wielu postać z Gwiezdnych wojen otrzyma kontynuację swojej historii

Radosław Krajewski
2025/10/14 19:00
0
0

Jednak przez lata sporo fanów świata Star Wars polubiło tego bohatera.

Star Wars postanowiło dać Jar Jarowi Binksowi długo oczekiwaną szansę na rehabilitację w nowym komiksie, który zagłębia się w wydarzenia z czasów trylogii prequeli. Gungan połączy siły z Jedi Kelleranem Beq, a wyjątkowość tego duetu polega na tym, że obie postacie zostały zagrane przez Ahmeda Besta, który również współtworzył scenariusz historii do komiksu.

Jar Jar Binks
Jar Jar Binks

Star Wars Jar Jar – powstał komiks o słynnym Gunganie

Jar Jar staje w obliczu konsekwencji udzielenia nadzwyczajnej władzy kanclerzowi Palpatine'owi – czytamy w zapowiedzi komiksu.

Ahmed Best napisał scenariusz wspólnie z doświadczonym autorem komiksów Marcem Guggenheimem. Oprawę graficzną zapewnił Kieran McKeown, a premiera zaplanowana jest na luty 2026 roku nakładem Marvel Comics.

Komiks ma pokazać Jar Jara w nowym świetle, opowiadając o jego działaniach po wydarzeniach Zemsty Sithów i jednocześnie pokazując jego znaczący udział w powstawaniu Sojuszu Rebeliantów. Twórcy liczą, że wprowadzenie Kellerana Beqa do historii nie tylko wzbogaci fabułę, ale także nada Binksowi bardziej heroiczny wymiar, który do tej pory był w cieniu jego krytykowanej roli.

To okazja, by w pełni rozwinąć postać Kellerana Beqa, jednocześnie dając Jar Jarowi szansę na odkupienie – powiedział Best, podkreślając, jak ważne jest dla niego przywrócenie szacunku do swojej najbardziej znanej roli.

GramTV przedstawia:

Ahmed Best niejednokrotnie zaznaczał, że bycie częścią uniwersum Star Wars nie zawsze było łatwe. Postać Jar Jara, choć kultowa, jest jednym z najbardziej krytykowanych elementów prequeli, a aktor przez lata starał się zmienić jej odbiór w oczach fanów. Nowy komiks daje mu nie tylko możliwość dalszego uczestnictwa w sadze, ale także sposobność do uzupełnienia swojego dziedzictwa w uniwersum.

„Chcemy pokazać, że Jar Jar może mieć znaczącą rolę w historii Star Wars, nawet jeśli dotychczas był postrzegany inaczej” – podkreślają współautorzy, zapowiadając, że komiks przedstawi nieznane dotąd wydarzenia, które uzupełnią historię galaktyki i wprowadzą nowe powiązania między bohaterami. Nowa publikacja stanowi jednocześnie krok w kierunku szerszego odkrywania wątków Jar Jara oraz wprowadzenia go w większe opowieści związane z Rebelią.

Star Wars Jar Jar
Star Wars Jar Jar
Źródło:https://screenrant.com/star-wars-jar-jar-binks-solo-series-redemption-movies/

Tagi:

Popkultura
data premiery
Star Wars
Gwiezdne wojny
komiks
Jar Jar Binks
Ahmed Best
Star Wars Jar Jar
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112