Znienawidzona przez wielu postać z Gwiezdnych wojen otrzyma kontynuację swojej historii

Star Wars postanowiło dać Jar Jarowi Binksowi długo oczekiwaną szansę na rehabilitację w nowym komiksie, który zagłębia się w wydarzenia z czasów trylogii prequeli. Gungan połączy siły z Jedi Kelleranem Beq, a wyjątkowość tego duetu polega na tym, że obie postacie zostały zagrane przez Ahmeda Besta, który również współtworzył scenariusz historii do komiksu.

To okazja, by w pełni rozwinąć postać Kellerana Beqa, jednocześnie dając Jar Jarowi szansę na odkupienie – powiedział Best, podkreślając, jak ważne jest dla niego przywrócenie szacunku do swojej najbardziej znanej roli.

Komiks ma pokazać Jar Jara w nowym świetle, opowiadając o jego działaniach po wydarzeniach Zemsty Sithów i jednocześnie pokazując jego znaczący udział w powstawaniu Sojuszu Rebeliantów. Twórcy liczą, że wprowadzenie Kellerana Beqa do historii nie tylko wzbogaci fabułę, ale także nada Binksowi bardziej heroiczny wymiar, który do tej pory był w cieniu jego krytykowanej roli.

Ahmed Best niejednokrotnie zaznaczał, że bycie częścią uniwersum Star Wars nie zawsze było łatwe. Postać Jar Jara, choć kultowa, jest jednym z najbardziej krytykowanych elementów prequeli, a aktor przez lata starał się zmienić jej odbiór w oczach fanów. Nowy komiks daje mu nie tylko możliwość dalszego uczestnictwa w sadze, ale także sposobność do uzupełnienia swojego dziedzictwa w uniwersum.

„Chcemy pokazać, że Jar Jar może mieć znaczącą rolę w historii Star Wars, nawet jeśli dotychczas był postrzegany inaczej” – podkreślają współautorzy, zapowiadając, że komiks przedstawi nieznane dotąd wydarzenia, które uzupełnią historię galaktyki i wprowadzą nowe powiązania między bohaterami. Nowa publikacja stanowi jednocześnie krok w kierunku szerszego odkrywania wątków Jar Jara oraz wprowadzenia go w większe opowieści związane z Rebelią.