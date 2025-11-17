To będzie najbardziej epickie science fiction najbliższych lat? Pierwszy zwiastun nowego filmu twórcy oscarowego hitu

Fani już mogą szykować się na spektakularne widowisko.

Reżyser, który zachwycił świat filmem RRR i zdobył Oscara za utwór Naatu Naatu, wraca z nowym projektem. S. S. Rajamouli oficjalnie ogłosił swój następny film podczas wydarzenia w Ramoji Film City w Hajdarabadzie. Produkcja nosi tytuł Varanasi i już teraz mówi się o niej jako o najodważniejszym przedsięwzięciu w jego karierze. Do sieci trafił pierwszy zwiastun, który zapowiada epickie widowisko science fiction. Varanasi – pierwszy zwiastun nowego filmu science fiction od reżysera RRR Według zapowiedzi film trafi do kin na całym świecie w 2027 roku, a jego twórcy planują seanse także na salach IMAX. To historyczny krok dla indyjskiej kinematografii, gryż będzie to pierwsza produkcja zrealizowana od początku z myślą o tej technologii.

Varanasi zostało opisane jako opowieść obejmująca wiele epok, gdzie akcja rozgrywa się na kilku kontynentach. W zwiastunie możemy zobaczyć, że historia połączy zarówno starożytne cywilizacje z futurystycznymi wizjami katastrof, a jedną z nich będzie rój meteorytów, które spadają na Ziemię. Nie zabraknie także intrygujących ekspedycji badawczych na Antarktydzie, czy w Afryce. Kulminacja materiału odsłoniła głównego bohatera pędzącego na potężnym byku z trójzębem w dłoni, na tle monumentalnych budowli przypominających piramidy. Niestety żadne szczegóły fabuły nie zostały ujawnione.

GramTV przedstawia:

Główną rolę zagra Mahesh Babu, który wciela się w archeologa o imieniu Rudhra. Bohater będzie przemierzał świat w poszukiwaniu artefaktów i zapomnianych tajemnic dawnych cywilizacji. Towarzyszyć mu ma Priyanka Chopra Jonas w roli badaczki Mandakini. Antagonistą został Prithviraj Sukumaran, który wcieli się w postać Kumbhy korzystającego z zaawansowanych technologii z unikalnym fotelem wyposażonym w robotyczne ramiona. Po międzynarodowym sukcesie RRR oczekiwania wobec nowego filmu Rajamouliego są ogromne. Jeśli wszystkie zapowiedzi i fragmenty znajdą odzwierciedlenie w gotowym dziele, Varanasi może okazać się jedną z najgłośniejszych premier 2027 roku oraz filmem, który po raz kolejny zwróci uwagę świata na indyjskie kino wysokobudżetowe.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.