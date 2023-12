Najbardziej epicki wojownik serii Tekken? Zobacz, jak w Tekken 8 radzić będzie sobie Yoshimitsu!

Premiera gry zbliża się wielkimi krokami. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z rozgrywki.

Fani serii Tekken z pewnością już nie mogą doczekać się styczniowej premiery gry. Wszystko wskazuje na to, że Bandai Namco ponownie stanęło na wysokości zadania, a Tekken 8 będzie kolejną udaną odsłoną serii. O tym, dlaczego warto czekać na ten tytuł dowiecie się z przygotowanego przez nas tekstu. Muradin miał już okazję zagrać i chętnie podzielił się swoimi wrażeniami. Tymczasem zachęcamy Was do zapoznania się z najnowszym wideo, na którym zaprezentowano jednego z kultowych wojowników.

Jak wygląda Yoshimitsu w Tekken 8?

Zobaczcie, jak w Tekken 8 radzić będzie sobie Yoshimitsu. Postać przywódcy Klanu Manjito znają nawet osoby, którym nie do końca jest po drodze ze słynną serią bijatyk. Trzeba przyznać, że jego najnowsza kreacja prezentuje się imponująco, a wojownik wyróżnia się na tle konkurencji. Nie zdziwię się, jeśli będzie to jedna z najchętniej wybieranych postaci.