Nagła zmiana w obsadzie Harry’ego Pottera. Aktorka zrezygnowała z roli

Harry Potter – Gracie Cochrane zrezygnowała z roli Ginny Weasley w drugim sezonie serialu
Informację przekazała sama aktorka wraz z rodziną. Decyzja została podjęta z powodu nieprzewidzianych okoliczności, a produkcja będzie musiała znaleźć nową odtwórczynię jednej z ważniejszych postaci w historii.
Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji z roli Ginny Weasley w serialu HBO Harry Potter po zakończeniu pierwszego sezonu.
Czas spędzony w świecie Harry’ego Pottera był naprawdę wspaniały, a Gracie jest ogromnie wdzięczna Lucy Bevan oraz całemu zespołowi produkcyjnemu za stworzenie tak niezapomnianego doświadczenia. Z wielkim entuzjazmem patrzy na możliwości, które przyniesie jej przyszłość.
HBO oficjalnie przedłużyło serial na drugi sezon na początku maja. Zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć jesienią, dlatego studio ma jeszcze trochę czasu na znalezienie nowej aktorki do roli Ginny Weasley. Postać ta odgrywa kluczową rolę w dalszych częściach historii, zwłaszcza ze względu na jej relację z Harrym Potterem.
Także HBO odniosło się do sprawy w krótkim komunikacie:
Szanujemy decyzję Gracie Cochrane i jej rodziny o niepowracaniu do kolejnego sezonu serialu HBO Harry Potter i dziękujemy jej za pracę przy pierwszym sezonie. Życzymy Gracie i jej rodzinie wszystkiego najlepszego.
Wymiana aktora zawsze jest delikatną kwestią, a w tym przypadku sytuacja jest szczególnie wrażliwa, ponieważ dotyczy młodej aktorki. Warto przypomnieć, że dziecięca obsada serialu została wybrana spośród dziesiątek tysięcy zgłoszeń i od początku mierzy się z ogromnym zainteresowaniem fanów.
Pierwszy sezon, adaptujący książkę Harry Potter i Kamień Filozoficzny autorstwa J.K. Rowling, zadebiutuje w Boże Narodzenie. Showrunnerką i scenarzystką serialu jest Francesca Gardiner. Kilka odcinków wyreżyserował Mark Mylod, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.
