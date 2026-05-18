Nagła zmiana w obsadzie Harry’ego Pottera. Aktorka zrezygnowała z roli

W obsadzie serialowego Harry’ego Pottera dojdzie do istotnej zmiany w zapowiedzianym już drugim sezonie. Gracie Cochrane, która wciela się w Ginny Weasley w pierwszym sezonie produkcji, nie powróci w kolejnych odcinkach. Oznacza to, że młodsza siostra Rona Weasleya, granego przez Alastaira Stouta, zostanie obsadzona na nowo przed rozpoczęciem prac nad drugim sezonem.

Harry Potter – Gracie Cochrane zrezygnowała z roli Ginny Weasley w drugim sezonie serialu

Informację przekazała sama aktorka wraz z rodziną. Decyzja została podjęta z powodu nieprzewidzianych okoliczności, a produkcja będzie musiała znaleźć nową odtwórczynię jednej z ważniejszych postaci w historii.