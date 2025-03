Nadciąga nowy singiel Linkin Park. Utwór usłyszymy pod koniec marca

Zespół Linkin Park ogłosił premierę nowego utworu, który ukaże się pod koniec marca. Będzie to pierwsza muzyka grupy od czasu wydania albumu From Zero w listopadzie ubiegłego roku.

Zespół zapowiedział premierę nowego singla poprzez swoją serię wideo LPTV From Zero, gdzie można było zobaczyć wokalistów Mike’a Shinodę i Emily Armstrong pracujących w studiu nad nowym utworem. Przypomnijmy, że Linkin Park mocno siedzi w gamingu, o czym mogliście się ostatnio przekonać. Nowy singiel Linkin Park już wkrótce Album From Zero był pierwszym od czasu One More Light z 2017 roku, czyli ostatniej płyty wydanej przed śmiercią wokalisty Chestera Benningtona. W nowym składzie Linkin Park znaleźli się wokalistka Emily Armstrong oraz perkusista Colin Brittain, którzy dołączyli do multiinstrumentalisty Mike’a Shinody, gitarzysty Brada Delsona, basisty Dave’a „Phoenixa” Farrella oraz DJ-a i reżysera Joe Hahna. Na nadchodzących koncertach rolę gitarzysty Brada Delsona przejmie Alex Feder, gdyż ten pierwszy zmienił nieco swoje podejście do życia.

Jesienią ubiegłego roku Mike Shinoda mówił w wywiadzie dla KROQ o emocjach związanych z powrotem zespołu: To bardzo skomplikowane. Dwa lata temu było to dla mnie przytłaczające. Myślę, że najlepsze, co mogliśmy zrobić, to pozwolić, by wszystko działo się naturalnie, bez nacisku. I tak się stało – stopniowo odnaleźliśmy siebie nawzajem, nowy skład, Emily i Colina, a muzyka sama zaczęła nabierać kształtu w oparciu o to, co sprawiało nam najwięcej radości. Gdy prowadzący zasugerował, że From Zero brzmi jak powrót do korzeni Linkin Park, Shinoda odpowiedział: Uwielbiam to, że ten album ma w sobie tak silne DNA Linkin Park. Brzmi jak my, ale jednocześnie łączy w sobie wszystkie nasze ery.

GramTV przedstawia:

Basista Dave Farrell dodał: Nie wiem, czy potrafię jednoznacznie określić, czym jest DNA Linkin Park. Po prostu tworzymy, a potem inni interpretują to po swojemu. W tym procesie najfajniejsze było to, jak naturalnie Emily i Colin wpasowali się w nasz zespół. Czuliśmy, że to pasuje, a tworzenie tej muzyki było świetną zabawą. Najnowszy singiel zatytułowany Up From The Bottom ukaże się już 27 marca. Czy ten utwór również stanie się hitem?