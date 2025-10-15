Nadciąga nowe Halo? Aktor głosowy Master Chiefa zapowiada "wielkie wieści"

Steve Downes opublikował w serwisie X wpis, w którym potwierdził swoją obecność na mistrzostwach Halo, a na końcu dodał tajemniczą wzmiankę:

Fani Halo mają powody do ekscytacji. Steve Downes, kultowy aktor głosowy wcielający się w Master Chiefa zapowiedział, że ”wielkie wieści” dotyczące serii zostaną ujawnione podczas Halo World Championship, które odbędzie się w dniach 24-25 października w Seattle.

To wystarczyło, aby w społeczności Halo zawrzało. Wielu fanów podejrzewa, że zapowiedziane “wielkie wieści” mogą dotyczyć kolejnej odsłony serii Halo lub dużego ogłoszenia związanego z przyszłością marki. Zgodnie z informacjami z oficjalnego bloga Halo World Championship, na 24 października zaplanowano specjalny panel “deep dive”, poświęcony przyszłości serii. Nie ujawniono jeszcze dokładnej godziny wydarzenia, ale wiadomo, że będzie transmitowane na żywo.

Wcześniej deweloperzy ze studia 343 Industries zapowiadali, że nowy projekt z uniwersum Halo zostanie ujawniony jeszcze w tym roku. Czy to właśnie ten moment, który zapowiada Steve Downes? A może Microsoft przygotował coś jeszcze większego, na przykład remake klasycznego Halo: Combat Evolved, o którym niedawno informowano w przeciekach związanych ze studiem Virtuos?

Ostatnie tygodnie były dla serii wyjątkowo burzliwe. Z firmy odszedł 17-letni weteran zespołu Halo, zostawiając po sobie tajemniczy wpis, który wielu fanów uznało za zapowiedź nadchodzących zmian. Dodatkowo w sieci pojawiły się doniesienia o grze Halo kompatybilnej z PlayStation, odkrytej w najnowszym dataminingu. Nie zabrakło też crossoverów. W Helldivers 2 pojawił się zestaw inspirowany Halo ODST, nazwany “Legendary Warbond”.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie ogłosi Steve Downes i 343 Industries, ale fani nie kryją emocji. Wszystko wskazuje na to, że 24 października podczas Halo World Championship w Seattle może być jednym z najważniejszych dni w historii marki.