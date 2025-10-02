Nadciąga nowa FIFA. Nietypowa gra piłkarska zadebiutuje w 2026 roku

FIFA Heroes, czyli nowa gra piłkarska 5 na 5 zmierza na konsole i urządzenia mobilne w 2026 roku
FIFA wraz z firmą Solace ujawniła nową, arcadową grę piłkarską pod tytułem FIFA Heroes. Produkcja opracowywana przez studio Enver, pojawi się w 2026 roku na PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS i Android. Na razie nie wspomniano nic o wersji na PC.
Zapowiedziano grę FIFA Heroes
Choć w zwiastunie FIFA Heroes nie pokazano rozgrywki, deweloper potwierdził, że będzie to rozgrywka 5 na 5, z dynamiczną fizyką i arcadowym stylem gry. Gracze będą mogli tworzyć własne drużyny, łącząc legendy piłki nożnej, znane postacie fikcyjne oraz oficjalne maskotki FIFA. FIFA Heroes zaoferuje klasyczne tryby multiplayer, ale także tryb PvE z karierą, w której gracze będą rozwijać własny klub, zdobywając kamienie milowe w serii wymagających meczów.
Dodatkowo po raz pierwszy w historii gry piłkarskiej, oficjalne maskotki FIFA będą grywalnymi postaciami. Na start dostępne będą trzy maskotki z krajów-gospodarzy: Maple (Kanada), Zayu (Meksyk) oraz Clutch (USA), każda z unikalnymi zdolnościami i specjalnymi ruchami. W kolejnych aktualizacjach planowane jest wprowadzenie kolejnych maskotek.
Christian Volk, dyrektor do spraw gier i esportu w FIFA, podkreślił:
FIFA Heroes pozwoli fanom tworzyć zespoły złożone z ulubionych postaci, graczy i naszych maskotek. Chcemy zaoferować miłość do piłki nożnej nowemu pokoleniu, a jednocześnie wzbudzić nostalgię wśród starszych graczy i rodzin. Gra w naturalny sposób wpisuje się w nasze portfolio cyfrowej piłki nożnej FIFA.
Z kolei Kyle Joyce z Solace dodał:
FIFA Heroes ma uchwycić to, co czyni piłkę nożną tak emocjonującą: szybkość, dramat i rywalizację. Piłka nożna łączy ludzi, a my chcemy przenieść tę pasję do gry.
Na razie nie ujawniono pełnej listy zawodników i postaci, które pojawią się w FIFA Heroes, ale gra obiecuje nową, ekscytującą wizję futbolu w formacie arcadowym, zarówno dla fanów klasycznej FIFA, jak i nowego pokolenia graczy. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Wiemy jedynie, że tytuł zadebiutuje w 2026 roku.
