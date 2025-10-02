Nadciąga nowa FIFA. Nietypowa gra piłkarska zadebiutuje w 2026 roku

FIFA Heroes, czyli nowa gra piłkarska 5 na 5 zmierza na konsole i urządzenia mobilne w 2026 roku

FIFA wraz z firmą Solace ujawniła nową, arcadową grę piłkarską pod tytułem FIFA Heroes. Produkcja opracowywana przez studio Enver, pojawi się w 2026 roku na PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS i Android. Na razie nie wspomniano nic o wersji na PC.

Zapowiedziano grę FIFA Heroes

Choć w zwiastunie FIFA Heroes nie pokazano rozgrywki, deweloper potwierdził, że będzie to rozgrywka 5 na 5, z dynamiczną fizyką i arcadowym stylem gry. Gracze będą mogli tworzyć własne drużyny, łącząc legendy piłki nożnej, znane postacie fikcyjne oraz oficjalne maskotki FIFA. FIFA Heroes zaoferuje klasyczne tryby multiplayer, ale także tryb PvE z karierą, w której gracze będą rozwijać własny klub, zdobywając kamienie milowe w serii wymagających meczów.