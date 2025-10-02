Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadciąga nowa FIFA. Nietypowa gra piłkarska zadebiutuje w 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 16:20
0
0

FIFA Heroes, czyli nowa gra piłkarska 5 na 5 zmierza na konsole i urządzenia mobilne w 2026 roku

FIFA wraz z firmą Solace ujawniła nową, arcadową grę piłkarską pod tytułem FIFA Heroes. Produkcja opracowywana przez studio Enver, pojawi się w 2026 roku na PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS i Android. Na razie nie wspomniano nic o wersji na PC.

FIFA Heroes
FIFA Heroes

Zapowiedziano grę FIFA Heroes

Choć w zwiastunie FIFA Heroes nie pokazano rozgrywki, deweloper potwierdził, że będzie to rozgrywka 5 na 5, z dynamiczną fizyką i arcadowym stylem gry. Gracze będą mogli tworzyć własne drużyny, łącząc legendy piłki nożnej, znane postacie fikcyjne oraz oficjalne maskotki FIFA. FIFA Heroes zaoferuje klasyczne tryby multiplayer, ale także tryb PvE z karierą, w której gracze będą rozwijać własny klub, zdobywając kamienie milowe w serii wymagających meczów.

Dodatkowo po raz pierwszy w historii gry piłkarskiej, oficjalne maskotki FIFA będą grywalnymi postaciami. Na start dostępne będą trzy maskotki z krajów-gospodarzy: Maple (Kanada), Zayu (Meksyk) oraz Clutch (USA), każda z unikalnymi zdolnościami i specjalnymi ruchami. W kolejnych aktualizacjach planowane jest wprowadzenie kolejnych maskotek.

Christian Volk, dyrektor do spraw gier i esportu w FIFA, podkreślił:

FIFA Heroes pozwoli fanom tworzyć zespoły złożone z ulubionych postaci, graczy i naszych maskotek. Chcemy zaoferować miłość do piłki nożnej nowemu pokoleniu, a jednocześnie wzbudzić nostalgię wśród starszych graczy i rodzin. Gra w naturalny sposób wpisuje się w nasze portfolio cyfrowej piłki nożnej FIFA.

GramTV przedstawia:

Z kolei Kyle Joyce z Solace dodał:

FIFA Heroes ma uchwycić to, co czyni piłkę nożną tak emocjonującą: szybkość, dramat i rywalizację. Piłka nożna łączy ludzi, a my chcemy przenieść tę pasję do gry.

Na razie nie ujawniono pełnej listy zawodników i postaci, które pojawią się w FIFA Heroes, ale gra obiecuje nową, ekscytującą wizję futbolu w formacie arcadowym, zarówno dla fanów klasycznej FIFA, jak i nowego pokolenia graczy. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Wiemy jedynie, że tytuł zadebiutuje w 2026 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/fifa-heroes-is-a-new-5-on-5-football-game-coming-to-consoles-android-and-ios-in-2026

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
iOS
Android
PlayStation
piłka nożna
gra sportowa
sport
Xbox
football
FIFA
gry sportowe
Sportowe
piłkarze
zapowiedź gry
gra wieloosobowa
FIFA Heroes
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

