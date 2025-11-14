Zaloguj się lub Zarejestruj

Incydent na premierze Wicked: Na dobre - Ariana Grande zaatakowana

Jakub Piwoński
2025/11/14 20:30
Czyżby fani tak bardzo nie mogli doczekać się premiery filmu?

Jak wiemy, kontynuacja Wicked już wkrótce zadebiutuje w kinach i zbiera fantastyczne recenzje. Ten fakt musi budzić emocje wśród fanów. Podczas singapurskiej premiery filmu Wicked: Na dobre doszło do incydentu, który zwrócił uwagę uczestników wydarzenia i internautów. W trakcie spotkania z fanami Ariana Grande została niespodziewanie przytulona przez mężczyznę, który zdołał ominąć ochronę i podejść zbyt blisko aktorki.

Wicked
Wicked

Wicked: Na dobre – incydent na premierze filmu

Zdarzenie wywołało widoczne zakłopotanie u odtwórczyni roli Glindy. Szybko zareagowała jednak Cynthia Erivo, filmowa Elphaba, która podeszła do mężczyzny i pomogła oddzielić go od Grande jeszcze zanim wkroczyli ochroniarze. Po wszystkim Erivo oraz Michelle Yeoh otoczyły Grande wsparciem, starając się ją uspokoić. Sama sytuacja została zarejestrowana przez osoby obecne na wydarzeniu i w krótkim czasie trafiła do sieci.

Warto dodać, że Ariana Grande ma w pamięci trudne doświadczenia związane z publicznymi występami — w 2017 roku po jej koncercie w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego, który odcisnął duże piętno na artystce.

Film śledzi losy Elphaby i Glindy, których drogi ponownie się przetną, gdy ich wybory zaczynają wpływać na przyszłość Oz. Pierwsza część Wicked okazała się dużym sukcesem komercyjnym, a także walczyła o najważniejsze nagrody branżowe. Twórcy mają nadzieję, że kontynuacja powtórzy ten wynik. Wicked: Na dobre trafi do kin 21 listopada.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


