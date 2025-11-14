Incydent na premierze Wicked: Na dobre - Ariana Grande zaatakowana

Jak wiemy, kontynuacja Wicked już wkrótce zadebiutuje w kinach i zbiera fantastyczne recenzje. Ten fakt musi budzić emocje wśród fanów. Podczas singapurskiej premiery filmu Wicked: Na dobre doszło do incydentu, który zwrócił uwagę uczestników wydarzenia i internautów. W trakcie spotkania z fanami Ariana Grande została niespodziewanie przytulona przez mężczyznę, który zdołał ominąć ochronę i podejść zbyt blisko aktorki.

Wicked: Na dobre – incydent na premierze filmu

Zdarzenie wywołało widoczne zakłopotanie u odtwórczyni roli Glindy. Szybko zareagowała jednak Cynthia Erivo, filmowa Elphaba, która podeszła do mężczyzny i pomogła oddzielić go od Grande jeszcze zanim wkroczyli ochroniarze. Po wszystkim Erivo oraz Michelle Yeoh otoczyły Grande wsparciem, starając się ją uspokoić. Sama sytuacja została zarejestrowana przez osoby obecne na wydarzeniu i w krótkim czasie trafiła do sieci.