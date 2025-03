Kultowy horror może dostać nową wersję. Ten aktor, ten reżyser i to studio mogą wnieść tu nową jakość

Ponoć projekt przyciągnął uwagę A24, studia znanego z artystycznych i oryginalnych podejść do horroru. Według źródeł A24 rozważa wykupienie praw do nowej wersji filmu. Ostatnim właścicielem licencji Teksańskiej masakry było Legendary Pictures, które w 2022 roku stworzyło kontynuację wyemitowaną na Netflixie – film nie zdobył jednak serc fanów. Obecnie prawa powróciły do tajemniczej grupy znanej jako Verve, jednak szczegóły dotyczące tej transakcji pozostają niejasne.

Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku w reżyserii Tohbe Hoopera wciąż uchodzi za najlepszą odsłonę serii. Film miał surowy, niemal dokumentalny styl, który nadawał mu niepowtarzalnego realizmu. Od tamtego czasu powstało wiele kontynuacji, prequeli i rebootów, w tym remake z 2003 roku z Jessicą Biel. Czy nowa wersja z Glenem Powellem i A24 będzie w stanie dorównać legendzie oryginału? Jak na razie, ten zestaw brzmi obiecująco.