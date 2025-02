Nadciąga aktualizacja do Assetto Corsa EVO. Pojawią się dwa nowe samochody i tor

Już 19 lutego do Assetto Corsa EVO trafi pierwsza duża aktualizacja od czasu premiery we wczesnym dostępie. Przyniesie ona dwie nowe maszyny oraz znany japoński tor wyścigowy.

Assetto Corsa EVO to najnowszy symulator samochodowy będący dziełem Kunos Simulazioni. Póki co, miał on swoją premierę jedynie we wczesnym dostępie oferując garstkę torów i samochodów, ale wynagradzając to całkiem udaną fizyką, o czym możecie poczytać w naszych pierwszych wrażeniach z testów gry.

Nowa aktualizacja do AC EVO przyniesie dwa samochody i tor

Już w środę pojawi się nowa aktualizacja i zarazem największa od debiutu we wczesnym dostępie gry. Zawierać ona będzie dwa samochody i jeden tor wyścigowy. Pierwszym z nowych pojazdów jest Lancia Delta HF Integrale “Evoluzione 2”, czyli klasyczny hot hatch z początków lat 90., który stanowił finalną wersję legendarnej rajdówki przed zakończeniem jej produkcji. Drugą nowością jest Lamborghini Huracán STO. Choć nazwa STO (Super Trofeo Omologata) może sugerować homologacyjny rodowód, w rzeczywistości jest to samochód bazujący na doświadczeniach z serii wyścigowej, wyposażony w zaawansowane elementy aerodynamiczne.