Nadchodzi zaskakujący port Black Myth: Wukong?

Pomimo że wyszło spod ręki szerzej nieznanego studia, Black Myth: Wukong okazało się naprawdę udanym soulslike’em. Udanym pod kątem rozgrywki, jak i w kwestii wizualnej.

I w momencie, gdy wszyscy bardziej wyglądają informacji o następcy, Black Myth: Zhong Kui, okazuje się, że Wukong może niespodziewanie powrócić. Tym razem na nowej platformie. Wukong trafi na Nintendo Switch 2? Jak podaje znany leaker o nicku Nate the Hate, na dzisiejszym Nintendo Direct mamy dowiedzieć się, iż Black Myth: Wukong otrzyma port na Nintendo Switch 2. Według wspomnianego twórcy deweloperzy z Game Science już od jakiegoś czasu mieli rozważać wydanie swojej produkcji na NS2. Pytanie tylko, z jakimi ewentualnymi kompromisami graficznymi będzie się to wiązać?

Black Myth: Wukong ukazało się w sierpniu 2024 roku na komputerach osobistych oraz PlayStation 5, a rok później otrzymało również wersję na Xbox Series X/S. Gra została ciepło przyjęta przez społeczność pomimo kilku problemów i niedociągnięć. Dość powiedzieć, że w najlepszym momencie na Steamie w tytuł bawiło się 2 415 714 graczy, co jest drugim wynikiem w historii platformy Valve. Lepiej na tym tle wypada jedynie PUBG Battlegrounds.

GramTV przedstawia:

Samo Wukong opowiada historię zaczerpniętą wprost z XVI-wiecznej chińskiej powieści Wędrówka na Zachód. W grze sterujemy poczynaniami właśnie tytułowego Wukonga, Małpiego Króla, który wyrusza w podróż przez pełen niebezpieczeństw i nawiązań do chińskiej kultury świat. Wszystko po to, by odkryć prawdę o samym sobie – o swojej tożsamości i o czekającym go losie. Co ciekawe, pierwotnie Black Myth: Wukong miało otrzymać płatne rozszerzenie. To jednak rozrosło się na tyle, że stało się samodzielną produkcją znaną obecnie jako Black Myth: Zhong Kui. Tym razem głównym bohaterem będzie łowca demonów Zhong Kui. Tytuł ukazać ma się na komputerach osobistych oraz na konsolach. Pytanie, czy wśród tych drugich również znajdzie się Nintendo Switch 2?

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

