Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi wyczekiwany powrót kultowej odsłony Final Fantasy. Jest jednak pewien haczyk

Jakub Piwoński
2025/10/13 08:30
0
0

Square Enix podjęło decyzję, która nie wszystkich fanów zadowoli.

Seria Dissidia Final Fantasy, która przed laty zdobyła serca fanów dynamicznymi pojedynkami między bohaterami i złoczyńcami z uniwersum Final Fantasy, powraca po latach przerwy. Square Enix potwierdziło, że nowa odsłona jest w produkcji, a pierwsze szczegóły zostaną ujawnione 14 października. Jest jednak pewien haczyk – gra trafi wyłącznie na iOS i Androida, a na ten moment nie wiadomo, czy w przyszłości pojawi się także na konsolach lub PC.

Dissidia Final Fantasy
Dissidia Final Fantasy

Nowe Dissidia Final Fantasy trafi na iOS i Androida

Pierwsza Dissidia Final Fantasy ukazała się w 2008 roku na PSP jako trójwymiarowa bijatyka 1 na 1, w której ikoniczne postacie z różnych części serii toczyły starcia na arenach. W 2011 roku gra doczekała się rozszerzonej wersji Dissidia 012 Final Fantasy z dodatkowymi bohaterami, takimi jak Tifa Lockhart z Final Fantasy 7 czy Vaan z Final Fantasy 12. Choć obie części z PSP cieszą się dziś statusem kultowych, reboot z 2018 roku – Dissidia Final Fantasy NT – spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z kolei darmowa gra mobilna Dissidia Final Fantasy Opera Omnia została zamknięta w 2024 roku. Podobnie jak Final Fantasy: Brave Exvius.

GramTV przedstawia:

Nadchodząca odsłona ma powrócić do formuły bijatyki, lecz z nowym pomysłem na rozgrywkę określanym jako „team boss battle arena”. Na razie nie ujawniono żadnych informacji o modelu biznesowym ani wymaganiach sprzętowych. Pierwsze materiały koncepcyjne pokazują lokacje inspirowane współczesnym Tokio – wieżę radiową, park czy kawiarnię – oraz kilka ciekawych detali, w tym trzy figurki Moogle, motocykl przypominający Hardy Daytonę z Final Fantasy 7 i torbę z napisem Artemis. Square Enix już wkrótce, 14 października, oficjalnie zaprezentuje projekt i wtedy dowiemy się więcej.

Źródło:https://gamerant.com/dissidia-final-fantasy-mobile-launch-locations-characters/

Tagi:

News
Square Enix
bijatyka
Final Fantasy
Dissidia Final Fantasy NT
zapowiedź gry
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112