Nadchodzi wyczekiwany powrót kultowej odsłony Final Fantasy. Jest jednak pewien haczyk

Seria Dissidia Final Fantasy, która przed laty zdobyła serca fanów dynamicznymi pojedynkami między bohaterami i złoczyńcami z uniwersum Final Fantasy, powraca po latach przerwy. Square Enix potwierdziło, że nowa odsłona jest w produkcji, a pierwsze szczegóły zostaną ujawnione 14 października. Jest jednak pewien haczyk – gra trafi wyłącznie na iOS i Androida, a na ten moment nie wiadomo, czy w przyszłości pojawi się także na konsolach lub PC.

Nowe Dissidia Final Fantasy trafi na iOS i Androida

Pierwsza Dissidia Final Fantasy ukazała się w 2008 roku na PSP jako trójwymiarowa bijatyka 1 na 1, w której ikoniczne postacie z różnych części serii toczyły starcia na arenach. W 2011 roku gra doczekała się rozszerzonej wersji Dissidia 012 Final Fantasy z dodatkowymi bohaterami, takimi jak Tifa Lockhart z Final Fantasy 7 czy Vaan z Final Fantasy 12. Choć obie części z PSP cieszą się dziś statusem kultowych, reboot z 2018 roku – Dissidia Final Fantasy NT – spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z kolei darmowa gra mobilna Dissidia Final Fantasy Opera Omnia została zamknięta w 2024 roku. Podobnie jak Final Fantasy: Brave Exvius.