HoYoverse rozwija portfolio. Mroczna Varsapura pokazana w długim gameplayu

Ujawnienie Varsapury miało miejsce wraz z publikacją trwającego 31 minut dema rozgrywki, które zostało zarejestrowane przy użyciu karty graficznej Nvidia RTX4090. Materiał wideo koncentruje się na początkowym etapie gry, wprowadzając graczy w świat Varsapury i podstawy fabuły. Główna bohaterka, określana mianem Hollowone, ubiega się o przyjęcie do enigmatycznego stowarzyszenia znanego jako SEAL.

Zespół stojący za Genshin Impact ogłosił nową produkcję. Mimo iż obecne tytuły firmy cieszą się niesłabnącą popularnością, deweloper kontynuuje intensywny rozwój, przygotowując kolejny debiut. HoYoverse wkracza w mroczny, otwarty świat, prezentując tajemnicze Varsapura.

Atmosfera gry jest zaskakująco mroczna i niepokojąca, a jej stylistyka wydaje się mieć pewne podobieństwa do gry Control. Hollowone wykorzystuje do walki parasolkę, wykonując szybkie kombinacje ciosów, uderzając zarówno otwartym, jak i zamkniętym parasolem. Otwarty parasol służy nie tylko jako broń, ale także umożliwia jej chwilowe unoszenie się w powietrzu.

Segmenty walki zaprezentowane w demo ujawniają obecność dwóch innych postaci, umożliwiając graczowi szybkie przełączanie się między nimi. Pozwala to na kontynuowanie kombinacji ciosów i wykorzystanie specyficznych zestawów ruchów każdej z postaci do pokonywania przeciwników. Na zakończenie wideo, twórcy pokazali fragmenty otwartego świata znajdującego się poza placówką SEAL, który gracze będą mogli przemierzać pieszo oraz samochodem.

Niestety, HoYoverse nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty premiery Varsapury. Zamiast tego, twórcy opublikowali informację o aktywnej rekrutacji pracowników na liczne stanowiska, w tym w zakresie programowania, projektowania, grafiki i marketingu.