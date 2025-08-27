Po 10 latach ta gra z serii Final Fantasy zostanie ostatecznie wyłączona

Square Enix ogłosiło, że Final Fantasy: Brave Exvius, darmowy spin-off kultowej serii, zakończy swoją działalność 31 października 2025 roku. Produkcja, wydana pierwotnie w 2015 roku w Japonii, a rok później także na Zachodzie, przez dekadę była jedną z popularniejszych mobilnych odsłon cyklu.

To koniec Final Fantasy: Brave Exvius

Brave Exvius zostało stworzone przez studio Alim i ukazało się na urządzeniach iOS oraz Android. Gra łączyła klasyczną, turową walkę w stylu retro JRPG z mechaniką gier free-to-play, opartą na systemie gacha. Gracze zbierali drużyny bohaterów i mogli odblokować postacie z wcześniejszych odsłon „Final Fantasy”, a także brać udział w licznych wydarzeniach crossover – m.in. z Just Cause 3.