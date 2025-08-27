Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 10 latach ta gra z serii Final Fantasy zostanie ostatecznie wyłączona

Jakub Piwoński
2025/08/27 10:10
Przechodzi do historii.

Square Enix ogłosiło, że Final Fantasy: Brave Exvius, darmowy spin-off kultowej serii, zakończy swoją działalność 31 października 2025 roku. Produkcja, wydana pierwotnie w 2015 roku w Japonii, a rok później także na Zachodzie, przez dekadę była jedną z popularniejszych mobilnych odsłon cyklu.

To koniec Final Fantasy: Brave Exvius

Brave Exvius zostało stworzone przez studio Alim i ukazało się na urządzeniach iOS oraz Android. Gra łączyła klasyczną, turową walkę w stylu retro JRPG z mechaniką gier free-to-play, opartą na systemie gacha. Gracze zbierali drużyny bohaterów i mogli odblokować postacie z wcześniejszych odsłon „Final Fantasy”, a także brać udział w licznych wydarzeniach crossover – m.in. z Just Cause 3.

Pomimo ponad 40 milionów pobrań na całym świecie, tytuł nie zdobył dużego uznania krytyków (73 punkty na Metacritic) i stopniowo tracił popularność. Zachodnia wersja została zamknięta już w 2024 roku, a teraz nadchodzi koniec także dla Japonii, gdzie gra utrzymała się najdłużej.

Zanim serwery zostaną wyłączone, Square Enix przeprowadzi specjalną Grand Finale Campaign, mającą być formą pożegnania i podziękowania dla fanów. Po zamknięciu planowana jest jeszcze dystrybucja Memorial Edition na urządzenia Apple i Google – choć nie ujawniono szczegółów, gracze liczą na możliwość dalszej rozgrywki offline.

Dla serii Final Fantasy, która w ostatnich latach triumfuje dzięki takim tytułom jak Final Fantasy XVI czy Final Fantasy VII Rebirth, koniec Brave Exvius jest symboliczny – zamyka nieudany rozdział mobilnych eksperymentów Square Enix.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/final-fantasy-game-square-enix-shutting-down/

Tagi:

News
Square Enix
Final Fantasy
anulowanie
Final Fantasy: Brave Exvius
gra mobilna
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:27

Nieudanych eksperymentów? 10 lat to mało, jak na grę mobilną? No bez żartów.




