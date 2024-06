Nadchodzi remake kultowej przygodówki z lat 90. Pierwszy zwiastun Little Big Adventure - Twinsen's Quest

Kilka dni temu na rynku zadebiutowała nowa wersja kultowej gry Ubisoftu – Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Miłośnicy klasycznych produkcji mogą mieć powody do zadowolenia, bowiem na horyzoncie pojawił się kolejny tytuł, który doczeka się remake’a. Mowa o Little Big Adventure - Twinsen’s Quest.