Nadchodzi nowe widowisko science fiction z gwiazdami Marvela. Za kamerą reżyser Szybkich i wściekłych 11

Radosław Krajewski
2026/03/27 11:40
Zapowiada się ekscytująco dla fanów science fiction.

Apple pracuje nad kolejną widowiskową produkcją science fiction. Platforma dała zielone światło filmowi Liminal, który zapowiada się jako thriller sci-fi z elementami akcji.

Matrix Zmartwychwstania – Yahya Abdul-Mateen II
Liminal – Vanessa Kirby oraz Yahya Abdul-Mateen II w nowym filmie science fiction od Apple’a

Za kamerą stanie Louis Leterrier, twórca znany z pracy przy widowiskowych projektach pokroju Szybcy i wściekli 11 czy Iluzji. W głównych rolach zobaczymy Vanessę Kirby oraz Yahyę Abdula-Mateena II, którzy mieli nie tak dawno okazję zadebiutować w uniwersum Marvela. Kirby zagrała Susan Storm w Fantastycznej Czwórce, zaś Abdul-Mateen II po swojej przychodzi z Aquamanem został nowym superbohaterem z MCU, czyli Wonder Manem.

Liminal powstaje na bazie komiksu Telepaths, za który odpowiadają J. Michael Straczynski, Steve Epting oraz Brian Reber. Historia przenosi odbiorców do świata, w którym nagłe zakłócenie elektromagnetyczne sprawia, że część populacji zyskuje zdolności telepatyczne. W efekcie społeczeństwo zaczyna się gwałtownie zmieniać, a osoby obdarzone nowymi mocami stają się zarówno narzędziem w rękach prawa, jak i celem dla tych, którzy chcą je wykorzystać lub zniszczyć. W centrum wydarzeń znajdują się funkcjonariusze policji w Bostonie, próbujący opanować chaos oraz zmierzyć się z grupą zbiegów kierowanych przez niesłusznie skazanego więźnia.

Za scenariusz odpowiada Justin Rhodes, współtwórca Terminatora: Mroczne przeznaczenie. Produkcją zajmą się m.in. Zach Studin oraz Kevin Walsh, a nad projektem czuwa Apple Studios.

Na ten moment szczegóły fabuły filmu pozostają owiane tajemnicą, jednak punkt wyjścia i zaangażowane nazwiska sugerują, że Apple celuje w kolejne duże widowisko science fiction. Jeśli projekt utrzyma zapowiadany kierunek, Liminal może stać się jedną z ciekawszych premier w katalogu platformy w najbliższych latach. Niestety data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/vanessa-kirby-yahya-abdul-mateen-ii-to-star-liminal-1236767004/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

