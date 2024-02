Nadchodzi nowa FIFA od 2K Sports? EA Sports FC może mieć poważną konkurencję

Jeśli 2K Sports rzeczywiście przejmie prawa do gier z serii FIFA, to EA Sports FC może mieć poważną konkurencję. Oczywiście powyższe doniesienia nie doczekały się żadnego komentarza zarówno ze strony deweloperów, jak i Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Plotki dotyczące współpracy pomiędzy 2K a FIFA pojawiały się już jakiś czas temu. Niewykluczone więc, że wkrótce doczekamy się oficjalnego ogłoszenia współpracy.

Na koniec przypomnijmy, że EA Sports FC 24 dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej gry piłkarskiej od Electronic Arts, to zapraszamy Was do lektury: EA Sports FC 24 - recenzja. To mogła być najlepsza część serii FIFA.

