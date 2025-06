Nadchodzi nowa aktualizacja do Assetto Corsa EVO, a razem z nią BMW M4 GT3 Evo i tor Spa-Francorchamps

Choć w Assetto Corsa EVO można znaleźć mieszankę samochodów drogowych i wyścigowych, do tej pory brakowało pojazdów GT3, które stanowiły trzon rozgrywki w poprzedniej grze studia Kunos Simulazioni, czyli Assetto Corsa Competizione. Modele GT2 i znane tory, takie jak Brands Hatch czy Red Bull Ring, już wcześniej pojawiły się w EVO, jednak GT3 wciąż pozostawało nieobecne, aż do teraz.

Aktualizacja 0.3 obejmie również tor Spa-Francorchamps i nowe BMW M4 GT3 Evo, które zostanie zaprezentowane podczas weekendu wyścigowego na Spa.

To ważna informacja z kilku powodów. Po pierwsze, choć scena rywalizacji GT3 rozwijała się dotąd głównie w Assetto Corsa Competizione, wprowadzenie BMW do EVO to sygnał, że twórcy planują uwzględnić również tę społeczność w nowym tytule. Po drugie, nowe BMW M4 GT3 Evo to odświeżona wersja samochodu, którą będzie się ścigał między innymi 9-krotny mistrz świata MotoGP – Valentino Rossi, więc zapewne sprzęt będzie dopracowany w najmniejszym detalu, aby skutecznie konkurować w walce o zwycięstwo.