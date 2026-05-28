Nadchodzi najlepszy film science fiction od wielu lat? Krytycy są zachwyceni i uważają, że to najlepsza produkcja tego reżysera od 20 lat

Steven Spielberg szykuje wielki powrót do science fiction z UFO w roli głównej. Wczoraj do sieci trafił nowy i zarazem finałowy zwiastun filmu Dzień objawienia, a niedługo później pojawiły się pierwsze opinie po przedpremierowych pokazach. Sugerują, że reżyser mógł dostarczyć jeden z najmocniejszych projektów ostatnich lat. Krytycy i dziennikarze zgodnie podkreślają skalę widowiska, emocjonalny ciężar historii oraz znakomitą rolę Emily Blunt.

Uwielbiam Dzień objawienia. To intensywna przejażdżka łącząca kino pościgowe, historię miłosną i tajemnicę, a wszystko to zanurzone w science fiction pełnym zachwytu. To najlepszy film Spielberga od 20 lat, pełen całej magii, która czyni jego twórczość wyjątkową. Emily Blunt daje tutaj rolę życia.

To Spielberg z najwyższej półki. Film jest równie ekscytujący jak Poszukiwacze zaginionej Arki, ale jednocześnie ma emocjonalną głębię i ambicję jego twórczości po 11 września. Już od pierwszych minut Spielberg przypomina, że nikt w historii kina nie robi tego lepiej od niego.

Dzień objawienia to najdziwniejszy film w karierze Spielberga i mówię to jako komplement. Zachwycające kadry, scenariusz Davida Koeppa przypominający połączenie Archiwum X z Biblią, najbardziej dopracowana rola Emily Blunt i najlepsza muzyka Johna Williamsa od lat. Wciągające i poruszające kino.

Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, Steven Spielberg ponownie dostarczył kinowy hit najwyższej klasy. Mógłbym długo opowiadać o tym, co mi się podobało, ale miałem szczęście oglądać ten film praktycznie bez żadnej wiedzy na jego temat i zdecydowanie polecam zrobić to samo. Przestańcie oglądać zwiastuny. Jedno mogę powiedzieć już teraz: Emily Blunt jest niesamowita. Letnie blockbustery rzadko przynoszą role, które trafiają do sezonu nagród, ale kiedy widzowie zobaczą jej występ…

Tessa Smith przyznała natomiast, że finał filmu mocno ją poruszył:

Dzień objawienia jest absolutnie fenomenalne. To coś naprawdę wyjątkowego. Byłam zahipnotyzowana każdym dialogiem i całym rozwojem historii. Muzyka perfekcyjnie podkreśla każdą scenę. Trochę tajemnicy, trochę Strefy mroku i coś całkowicie nowego. Na końcu uroniłam łzę.

Film ma być powrotem Spielberga do motywów UFO, które wcześniej eksplorował między innymi w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. W sieci pojawiły się nawet spekulacje, że Dzień objawienia może być ukrywaną kontynuacją klasyka z 1977 roku. Emily Blunt w rozmowie z magazynem Empire zdradziła, że nowa produkcja odpowiada na pytania pozostawione właśnie przez tamten film.

Nowy film Spielberga opowiada o świecie, który otrzymuje dowód na istnienie pozaziemskiej cywilizacji. W obsadzie znaleźli się Emily Blunt i Josh O’Connor, a obok nich występują również Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell, Eve Hewson oraz Henry Lloyd Hughes.

Za scenariusz odpowiada David Koepp, który współpracował wcześniej ze Spielbergiem przy takich produkcjach jak Park Jurajski, Wojna światów czy Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.

Przypomnijmy, że Dzień objawienia zadebiutuje w polskich kinach już 10 czerwca.