Nadchodzi Miłosny sezon w The Sims 4. Zapowiada się gorące lato

Od wczoraj posiadacze The Sims 4 na komputerach osobistych mogą odebrać Kwitnące wnętrza Kolekcja . Twórcy nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają właśnie kolejne aktualizacje i nowości, które nadciągają do gry. Miłosny sezon zwiastuje naprawdę gorące lato pełne flirtu.

Do The Sims 4 nadciąga Miłosny sezon

Na oficjalnej stronie EA ukazał się nowy wpis dotyczący zawartości zmierzającej do The Sims 4 tego lata. Jak informują deweloperzy, zbliża się Miłosny sezon, który przyniesie 2 darmowe, stylowe aktualizacje, 2 kolekcje przeznaczenia oraz „flirciarski” dodatek, który będzie obejmować tematykę bara-bara. Choć na ten moment nie poznaliśmy wielu szczegółów, wiele wskazuje na to, że zapowiada się gorące lato.