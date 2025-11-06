Nadchodzący serial Marvela w nowym zwiastunie. To superbohater, na którego czekamy?

Przed miesiącem Marvel zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun Wodner Man, czyli długo powstającego serialu, który wprowadzi do uniwersum zupełnie nowego superbohatera. Teraz studio opublikowało kolejny materiał, tym razem prezentując niepublikowane wcześniej sceny, które nie przypominają nic, co wcześniej zaprezentował nam Marvel w swoich wcześniejszych produkcjach. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wonder Man – nowy zwiastun serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.