Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzący serial Marvela w nowym zwiastunie. To superbohater, na którego czekamy?

Radosław Krajewski
2025/11/06 12:30
0
0

Studio promuje swój najnowszy serial.

Przed miesiącem Marvel zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun Wodner Man, czyli długo powstającego serialu, który wprowadzi do uniwersum zupełnie nowego superbohatera. Teraz studio opublikowało kolejny materiał, tym razem prezentując niepublikowane wcześniej sceny, które nie przypominają nic, co wcześniej zaprezentował nam Marvel w swoich wcześniejszych produkcjach. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wonder Man
Wonder Man

Wonder Man – nowy zwiastun serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.

W tytułowego bohatera wcielił się Yahya Abdul-Mateen II, znany chociażby z dwóch części Aquamana. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.

GramTV przedstawia:

Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.

Premiera Wonder Man została zaplanowana na 27 stycznia w Ameryce oraz 28 stycznia w Polsce. Serial będzie można oglądać na Disney+.

Źródło:https://comicbookmovie.com/birds-of-prey/wonder-man/wonder-man-first-clip-teases-simon-williams-superpowers-as-he-seeks-fame-and-fortune-in-hollywood-a224681

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Disney
Marvel
serial
streaming
superbohaterowie
MCU
Marvel Studios
Destin Daniel Cretton
Yahya Abdul-Mateen II
Disney+
Wonder Man
Stella Meghie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112