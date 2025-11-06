Nadchodzący serial Marvela w nowym zwiastunie. To superbohater, na którego czekamy?

Przed miesiącem Marvel zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun Wodner Man, czyli długo powstającego serialu, który wprowadzi do uniwersum zupełnie nowego superbohatera. Teraz studio opublikowało kolejny materiał, tym razem prezentując niepublikowane wcześniej sceny, które nie przypominają nic, co wcześniej zaprezentował nam Marvel w swoich wcześniejszych produkcjach. Zwiastun zobaczycie poniżej.
Wonder Man – nowy zwiastun serialu Marvela
Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.
W tytułowego bohatera wcielił się Yahya Abdul-Mateen II, znany chociażby z dwóch części Aquamana. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.
Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.
Premiera Wonder Man została zaplanowana na 27 stycznia w Ameryce oraz 28 stycznia w Polsce. Serial będzie można oglądać na Disney+.
