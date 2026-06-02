Nadchodzące science fiction od Warner Bros zaskakuje swoją inspiracją. To będzie nietypowe widowisko

Twórca czerpał pełnymi garściami z arcydzieła science fiction przy swoim najnowszym filmie.

Po latach względnej ciszy David Robert Mitchell wraca z najbardziej ambitnym projektem w swojej karierze. Reżyser znany przede wszystkim z horroru Coś za mną chodzi przygotowuje dla Warner Bros. widowisko science fiction zatytułowane Koniec ulicy Dębowej, które połączy tematykę dinozaurów z historią rodzinnego przetrwania w niezwykłych okolicznościach. Niedawno produkcja doczekała się nowego zwiastuna. Koniec ulicy Dębowej – Strefa mroku i horror Duch zainspirowały reżysera nadchodzącego filmu science fiction Od premiery Coś za mną chodzi w 2014 roku Mitchell zrealizował jedynie jeden pełnometrażowy film. Był nim Tajemnice Silver Lake, określany jako surrealistyczny thriller neo noir z elementami czarnej komedii. Produkcja podzieliła krytyków i zarobiła około 2 milionów dolarów w kinach. Teraz twórca otrzymał szansę na stworzenie znacznie większego przedsięwzięcia.

Głównymi gwiazdami Końca ulicy Dębowej są Anne Hathaway oraz Ewan McGregor. Aktorzy wcielają się w Denise i Grega Plattów, małżeństwo mieszkające na spokojnym przedmieściu. Fabuła rozpoczyna się od tajemniczego kosmicznego zjawiska, które przenosi całą ulicę Dębową z typowego amerykańskiego osiedla do prehistorycznego świata pełnego dinozaurów. Nowe informacje ujawniają, że choć Mitchell jest wielkim fanem Parku Jurajskiego, nie zamierzał tworzyć kolejnej produkcji wzorowanej na klasyku Stevena Spielberga. Reżyser przyznał, że uwielbia pierwszy film z serii, ale od początku zależało mu na stworzeniu czegoś własnego i wyraźnie odmiennego.

Inspiracji szukał przede wszystkim w klimacie produkcji Amblin z lat osiemdziesiątych. Wśród najważniejszych punktów odniesienia wymienił kultowy serial Strefa mroku oraz film Duch. Według twórcy właśnie tam najlepiej udawało się łączyć widowiskowość z bohaterami, których losy angażowały widzów emocjonalnie. Mitchell zapowiada, że jego film będzie płynnie przechodził między dramatem, horrorem, napięciem i humorem. Szczególny nacisk ma zostać położony na relacje rodzinne. Członkowie rodziny Plattów będą musieli współpracować, aby przetrwać w nieznanym i śmiertelnie niebezpiecznym środowisku. Zadanie okaże się jednak trudniejsze, niż mogłoby się wydawać, ponieważ bohaterowie zmagają się również z własnymi problemami i napięciami. Premierę filmu Koniec ulicy Dębowej wyznaczono na 14 sierpnia tego roku. Produkcja będzie wyświetlana również w formacie IMAX.

