Jedno z najbardziej oczekiwanych science fiction wreszcie z datą premiery. Film trafi do amerykańskich kin

To daje szansę, że produkcja pojawi się również w Europie, w tym w polskich kinach.
Film wzbudził duże zainteresowanie już po premierowym pokazie w Cannes, gdzie został zaprezentowany w konkursie głównym. Sukces artystyczny przełożył się również na wyniki biznesowe. Hope osiągnęło jeden z najwyższych poziomów zagranicznej sprzedaży praw dystrybucyjnych w historii koreańskiego kina. Produkcja została sprzedana do ponad 200 terytoriów na całym świecie i niedawno doczekała się pierwszego zwiastuna.
Hope – koreański hit science fiction z datą premiery w amerykańskich hitach
Teraz ujawniono, że dystrybutor Neon wyznaczył datę premiery Hope na 9 września tego roku w amerykańskich kinach. Obecnie nie wiadomo, kiedy produkcja pojawi się na polskich ekranach.
Akcja filmu rozgrywa się w Hope Harbor, niewielkiej miejscowości położonej w odległej części Korei Południowej. Głównymi bohaterami są komendant lokalnego posterunku Bum Seok oraz policjantka Sung Ae, którzy rozpoczynają śledztwo dotyczące tajemniczego stworzenia siejącego chaos wśród mieszkańców. Równolegle grupa miejscowych myśliwych, na czele z Sung Kim, wyrusza do pobliskiego lasu, by odnaleźć nieznaną istotę. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a łowcy sami stają się celem polowania. Twórcy zapowiadają historię pełną zwrotów akcji, w której nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
W obsadzie znaleźli się: Hwang Jung Min, Zo In Sung, Hoyeon, Taylor Russell oraz Cameron Britton. Ważne role odegrali także Alicia Vikander i Michael Fassbender.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Hong-jin Na, twórca cenionych thrillerów i horrorów, takich jak Lament czy Morze Żółte. Według pierwszych opinii krytyków Hope jest niezwykle intensywnym widowiskiem, które przez niemal dwie godziny i czterdzieści minut nie zwalnia tempa.
