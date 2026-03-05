3 nowe gry już dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Znamy ofertę na marzec pełną hitów

Ponownie nie brakuje dużych tytułów.

Tradycyjnie w każdy pierwszy czwartek nowego tygodnia Amazon ujawnia nową listę gier w swojej usłudze Luna, czyli dawnego Prime Gaming. Od razu oferując pierwsze gry w ramach nowej oferty. Marzec rozpoczyna się od trzech tytułów, którymi są Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot oraz strategia Tattoo Tycoon do przypisania w Epic Games Store, a także klasyczne RPG w rzucie izometrycznym Siege of Avalon na GOG-u.

To dopiero początek pełnej listy gier na marzec w ramach Amazon Luna, która obejmuje aż 13 produkcji. W kolejnych tygodniach użytkownicy odbiorą takie tytuły, jak Total War: Rome II - Emperor Edition, Turmoil, Rebel Galaxy, Total War: Three Kingdoms, czy Deep Sky Derelicts. Poniżej znajdziecie pełną listę gier.

GramTV przedstawia:

Ponadto Amazon Luna oferuje również kolejne produkcje w ramach swojej usługi w chmurze. Od dzisiaj gracze mogą już wypróbować Control: Ultimate Edition, Wobbly Life oraz Overcooked!. Również poniżej znajdziecie pełną rozpiskę gier. Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na marzec 2026 Już dostępne - Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)

Już dostępne - Tattoo Tycoon (Epic Games Store)

Już dostępne - Siege of Avalon (GOG)

12 marca - Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)

12 marca - Turmoil (Epic Games Store)

12 marca - Veil of Darkness (GOG)

12 marca - Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder

19 marca - Sir Questionnaire (GOG)

19 marca - Rebel Galaxy (GOG)

26 marca - Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)

26 marca - Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code)

26 marca - Phantasie Memorial Set (GOG)

26 marca - Deep Sky Derelicts (Amazon Games App) Amazon Luna – nowe gry w chmurze na marzec 2026 Już dostępne - Control: Ultimate Edition

Już dostępne - Wobbly Life

Już dostępne - Overcooked!

Już dostępne - House of Golf 2

Już dostępne - ClayFighter

Już dostępne - Mortal Shell

