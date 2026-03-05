Zaloguj się lub Zarejestruj

3 nowe gry już dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Znamy ofertę na marzec pełną hitów

Radosław Krajewski
2026/03/05 19:36
Ponownie nie brakuje dużych tytułów.

Tradycyjnie w każdy pierwszy czwartek nowego tygodnia Amazon ujawnia nową listę gier w swojej usłudze Luna, czyli dawnego Prime Gaming. Od razu oferując pierwsze gry w ramach nowej oferty. Marzec rozpoczyna się od trzech tytułów, którymi są Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot oraz strategia Tattoo Tycoon do przypisania w Epic Games Store, a także klasyczne RPG w rzucie izometrycznym Siege of Avalon na GOG-u.

Amazon Luna – oferta na marzec 2026
Amazon Luna – oferta na marzec 2026

To dopiero początek pełnej listy gier na marzec w ramach Amazon Luna, która obejmuje aż 13 produkcji. W kolejnych tygodniach użytkownicy odbiorą takie tytuły, jak Total War: Rome II - Emperor Edition, Turmoil, Rebel Galaxy, Total War: Three Kingdoms, czy Deep Sky Derelicts. Poniżej znajdziecie pełną listę gier.

GramTV przedstawia:

Ponadto Amazon Luna oferuje również kolejne produkcje w ramach swojej usługi w chmurze. Od dzisiaj gracze mogą już wypróbować Control: Ultimate Edition, Wobbly Life oraz Overcooked!. Również poniżej znajdziecie pełną rozpiskę gier.

Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na marzec 2026

  • Już dostępne - Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Tattoo Tycoon (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Siege of Avalon (GOG)
  • 12 marca - Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)
  • 12 marca - Turmoil (Epic Games Store)
  • 12 marca - Veil of Darkness (GOG)
  • 12 marca - Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
  • 19 marca - Sir Questionnaire (GOG)
  • 19 marca - Rebel Galaxy (GOG)
  • 26 marca - Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)
  • 26 marca - Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code)
  • 26 marca - Phantasie Memorial Set (GOG)
  • 26 marca - Deep Sky Derelicts (Amazon Games App)

Amazon Luna – nowe gry w chmurze na marzec 2026

  • Już dostępne - Control: Ultimate Edition
  • Już dostępne - Wobbly Life
  • Już dostępne - Overcooked!
  • Już dostępne - House of Golf 2
  • Już dostępne - ClayFighter
  • Już dostępne - Mortal Shell
Źródło:https://www.amazongamestudios.com/en-ca/news/articles/luna-march-2026#ags-MediaPopup

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

