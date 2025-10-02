Fallout 76 szykuje wielką aktualizację. Nie wszyscy będą zadowoleni

Ma być największa w historii gry, ale jednocześnie wprowadzi zmiany, które nie wszystkim mogą się spodobać.

Fallout 76 szykuje się na duże zmiany. Nadchodząca aktualizacja Burning Springs, zaplanowana jako największe rozszerzenie w historii produkcji Bethesdy, przyniesie nowy obszar do eksploracji. Aktualizacja ma też jedną złą wiadomość dla graczy. Oznacza bowiem pożegnanie z Milepost Zero – lokacją, która pojawiła się w grze zaledwie rok temu.

Milepost Zero zostało dodane we wrześniu 2024 roku w ramach aktualizacji Skyline Valley. Wraz z nim pojawiło się wydarzenie publiczne Caravan: Skyline Drive, w którym gracze eskortowali karawanę braminów przez niebezpieczne tereny, stawiając czoła potężnym przeciwnikom, takim jak Blue Devil czy Ouga. Kluczowym elementem zawartości było zdobywanie zapasów, rekrutacja NPC-ów oraz rozwijanie i dekorowanie lokacji.