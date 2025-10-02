Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout 76 szykuje wielką aktualizację. Nie wszyscy będą zadowoleni

Jakub Piwoński
2025/10/02 10:30
Ma być największa w historii gry, ale jednocześnie wprowadzi zmiany, które nie wszystkim mogą się spodobać.

Fallout 76 szykuje się na duże zmiany. Nadchodząca aktualizacja Burning Springs, zaplanowana jako największe rozszerzenie w historii produkcji Bethesdy, przyniesie nowy obszar do eksploracji. Aktualizacja ma też jedną złą wiadomość dla graczy. Oznacza bowiem pożegnanie z Milepost Zero – lokacją, która pojawiła się w grze zaledwie rok temu.

Fallout 76 szykuje się na duże zmiany

Milepost Zero zostało dodane we wrześniu 2024 roku w ramach aktualizacji Skyline Valley. Wraz z nim pojawiło się wydarzenie publiczne Caravan: Skyline Drive, w którym gracze eskortowali karawanę braminów przez niebezpieczne tereny, stawiając czoła potężnym przeciwnikom, takim jak Blue Devil czy Ouga. Kluczowym elementem zawartości było zdobywanie zapasów, rekrutacja NPC-ów oraz rozwijanie i dekorowanie lokacji.

Niestety, Milepost Zero zostanie całkowicie usunięte wraz z premierą Burning Springs. Oznacza to, że gracze, którzy inwestowali w rozwój tego miejsca, ulepszenia czy rekrutację postaci, stracą swoje postępy. Na razie nie wiadomo, jaki los czeka wydarzenia związane z karawanami w przyszłości. Jak zauważa GameRant, aktualizacja Burning Springs zapowiada się jednak wyjątkowo obiecująco. Gracze otrzymają dostęp do nowego fragmentu mapy osadzonego w stanie Ohio oraz spotkają znajomą postać z serialu Fallout. Tak, Walton Goggins, wcielający się w kultowego Ghoula w produkcji Amazona, powróci w grze jako głos tej postaci.

Burning Springs wprowadzi też system kontraktów i polowania na nagrody, pozwalający graczom wybierać misje o różnym poziomie trudności – od krótkich zadań po duże wydarzenia publiczne. Nie zabraknie też nowych bestii, takich jak radioaktywne dziki „Rad Hogs”, które będzie można oswoić i wykorzystać w C.A.M.P., a także nowych odmian Deathclawów. Aktualizacja zaoferuje ponadto świeże uzbrojenie, pancerze, modyfikacje i nagrody. Choć Fallout 76 ma za sobą burzliwą historię od premiery w 2018 roku, Bethesda nie zwalnia tempa. Burning Springs ma szansę być dla gry punktem zwrotnym.

Źródło:https://gamerant.com/fallout-76-burning-springs-end-of-era-milepost-zero-removed/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


