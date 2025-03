Trzeci sezon Test Drive Unlimited Solar Crown rozpocznie się lada moment. Wracają misje kurierskie.

Test Drive Unlimited Solar Crown to gra wyścigowa wydana w 2024 roku. Odpowiedzialne za nią studio KT Racing nie do końca poradziło sobie z premierą kultowego tytułu, ale twórcy starają się odbudować zaufanie graczy.

Więcej szczegółów na temat trzeciego sezonu Test Drive Unlimited Solar Crown

Trzeci sezon rozpocznie się już 19 marca i zaoferuje nowe tryby rozgrywki, samochody i kilka innych ciekawych elementów. Przede wszystkim pojawią się misje kurierskie, czyli coś na co czekali fani poprzednich odsłon Test Drive Unlimited. Gracz będzie musiał dostarczyć samochód we wskazane miejsce, starając się go nie uszkodzić. Drugim trybem zabawy będą wyścigi nawigacyjne, czyli coś na kształt zawodów w Burnout Paradise. Jeden cel na mapie, ale droga jaką obierze gracz zależy już tylko od niego.