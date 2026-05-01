Nacon Connect jednak się odbędzie. Pokaz już w przyszłym tygodniu

Maciej Petryszyn
2026/05/01 21:00
W momencie, gdy losy Nacon zdają się wisieć na włosku, nastąpiło zaskoczenie. Wraca temat Nacon Connect.

I to nie dlatego, że prezentacja została anulowana. Wręcz przeciwnie – według najnowszych informacji ma się wreszcie odbyć.

Nacon Connect z nowym terminem

Ogłoszono nawet nową datę. Ostatecznie Nacon Connect ma mieć miejsce już za mniej niż tydzień, bo 7 maja 2026 roku. Przypomnijmy, że pierwotnie prezentację planowano na 4 marca, ale zaledwie 2 dni przed tym terminem ogłoszono przełożenie wydarzenia. Powód był przy tym oczywisty, bo chwilę wcześniej Nacon ogłosiło złożenie wniosku o upadłość. Wszystko miało być spowodowane tym, że większościowy udziałowiec francuskiej firmy, Bigben Interactive, z powodu nieoczekiwanej i późnej odmowy ze strony konsorcjum bankowego nie dokonał częściowej spłaty kredytu obligacyjnego. Wierzyciele nie byli wyrozumiali i restrukturyzacja finansowa była konieczna.

Podczas Nacon Connect mamy zobaczyć nowe materiały z takich gier, jak The Mound: Omen of Cthulhu, Edge of Memories czy Endurance Motorsport Series. Zabraknie natomiast zapowiadanego wcześniej Cthulhu: The Cosmic Abyss, a to dlatego, że produkcja ta zdążyła w międzyczasie po prostu ukazać się na rynku, acz zebrała przeciętne recenzje. Niemniej przyroda nie znosi próżnic i tak jak mówiono wcześniej, na pokazie pojawią się cztery produkcje. Zwolniony slot zgarnie Hunter: The Reckoning – Deathwish, które zapowiedziano w trakcie marcowego Xbox Partner Preview. Zresztą, tytuł ten otworzył pokaz Microsoftu.

Nacon Connect 2026 odbędzie się więc 7 maja o godzinie 20:00 polskiego czasu. Zaskakujący jest jednak fakt, że potwierdzenie tego terminu pojawiło się dobę po tym, jak Nacon zdecydowało się zamknąć twórców GreedFall i Steelrising, studio Spiders.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

