Nacon Connect jednak się odbędzie. Pokaz już w przyszłym tygodniu

I to nie dlatego, że prezentacja została anulowana. Wręcz przeciwnie – według najnowszych informacji ma się wreszcie odbyć.

Nacon Connect z nowym terminem

Ogłoszono nawet nową datę. Ostatecznie Nacon Connect ma mieć miejsce już za mniej niż tydzień, bo 7 maja 2026 roku. Przypomnijmy, że pierwotnie prezentację planowano na 4 marca, ale zaledwie 2 dni przed tym terminem ogłoszono przełożenie wydarzenia. Powód był przy tym oczywisty, bo chwilę wcześniej Nacon ogłosiło złożenie wniosku o upadłość. Wszystko miało być spowodowane tym, że większościowy udziałowiec francuskiej firmy, Bigben Interactive, z powodu nieoczekiwanej i późnej odmowy ze strony konsorcjum bankowego nie dokonał częściowej spłaty kredytu obligacyjnego. Wierzyciele nie byli wyrozumiali i restrukturyzacja finansowa była konieczna.