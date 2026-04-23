Dziś zobaczymy AC: Black Flag Resynced. Ubisoft pokaże to, co nie zdążyło jeszcze wyciec

Już dziś kurtyna opadnie, a karty zostaną odkryte. Ubisoft zaprezentuje nam bowiem najgorzej strzeżony sekret w branży.

Przed nami pokaz Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Wreszcie zobaczymy więc grę w akcji. Już dziś prezentacja Assassin's Creed: Black Flag Resynced O Assassin's Creed: Black Flag Resynced plotkowano już od wielu miesięcy. Gdy więc w marcu Ubisoft pokazał pierwszą grafikę promocyjną, nikt nie był zaskoczony. Niemniej remake wydanego jeszcze w 2013 roku Assassin's Creed 4: Black Flag i tak wzbudzał ogromne zainteresowanie, co pozwala wierzyć, iż nadchodząca gra odniesie sprzedażowy sukces. Chociaż wiele w tej kwestii zależeć będzie od zakresu i rodzaju wprowadzonych przez deweloperów zmian.

Część rzeczy zdążyliśmy już poznać, bo od kilku dni niemal codziennie wyciekają kolejne informacje, screeny, a nawet fragmenty dzisiejszego trailera. Wygląda więc na to, że Ubisoft nie podąży bynajmniej tropem ostatnich odsłon i nie wplecie w Black Flag Resynced elementów RPG, występujących w serii od czasu Assassin's Creed: Origins. Dodatkowo gra rzekomo nie dostanie żadnych nowych DLC czy też segmentu multiplayer.

Czy te doniesienia się potwierdzą? I czy francuskie studio trzyma coś jeszcze w zanadrzu? O tym dowiemy się już dziś o godzinie 18:00, bo to wtedy odbędzie się oficjalna prezentacja Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Potrwa ona około 30 minut i poza nowymi materiałami otrzymamy również datę premiery. Niemniej i ta zdążyła już wyciec i ma podobno odbyć się 9 lipca 2026 roku.

