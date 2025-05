Na Ziemi nikt nie usłyszy ich krzyku. Bohaterowie serialu Obcy: Ziemia na pierwszych zdjęciach

Wczoraj informowaliśmy o dacie premiery serialu Obcy: Ziemia, która odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 20:00 na FX i Hulu w USA oraz Disney+ na całym świecie. Dziś ujawniamy szczegóły fabuły oraz pierwsze oficjalne zdjęcia z produkcji, rozgrywającej się w uniwersum Obcego.

Obcy: Ziemia – pierwsze zdjęcia i szczegóły fabuły

Wiemy już, że nowy serial, który składa się z ośmiu odcinków, będzie emitowany co tydzień we wtorki, aż do 23 września. W skład obsady wchodzi Sydney Chandler w roli Wendy, a towarzyszą jej Timothy Olyphant jako Kirsh, Alex Lawther jako Hermit, Babou Ceesay jako Morrow, Adrian Edmondson jako Atom Eins, David Rysdahl jako Arthur Sylvia i wielu innych. Serial stworzony przez Noaha Hawleya, twórcę Fargo i Legion, który również wyreżyserował pierwszy odcinek, ma na pokładzie Ridleya Scotta jako producenta wykonawczego.