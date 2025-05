Alien: Earth z datą premiery. Wiemy, kiedy zadebiutuje serial dla fanów Obcego

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty serialu Alien: Earth. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiła się informacja, na którą z pewnością czekało wielu miłośników marki Alien. Ujawniono bowiem dokładną datę premiery nowej produkcji skierowanej do fanów uniwersum Obcego.

Ujawniono dokładną datę premiery serialu Alien: Earth

Zgodnie z przekazanymi informacjami Alien: Earth zadebiutuje w Polsce już 13 sierpnia 2025 roku. Wówczas na platformie Disney+ mają ukazać się dwa pierwsze odcinki. Według redakcji Variety pierwszy sezon serialu skierowanego do fanów uniwersum Obcego ma składać się z 8 epizodów, a kolejne będą publikowane we wspomnianym serwisie streamingowym co tydzień.