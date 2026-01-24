Kontrowersyjna zmiana w nowym Fable. Zniknie jedna z najbardziej ikonicznych cech serii

Ta zmiana w systemie moralności nie wszystkim może się spodobać...

Nadchodzące Fable tworzone przez Playground Games to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 roku. Tytuł nie uniknął jednak kontrowersji. Najpierw dyskusje dotyczyły wyglądu bohaterki, a następnie opóźnień, które dotknęły produkcję. Pierwszy z tych tematów został przynajmniej częściowo zamknięty podczas ostatniego Xbox Developer_Direct, gdzie twórcy potwierdzili obecność rozbudowanej personalizacji postaci. Twórcy postanowili również dokonać naprawdę ambitnego ruchu w kwestii NPC. Fable z kontrowersyjną zmianą Choć prezentacja wyciszyła jedną kontrowersję, to niestety zapoczątkowała kolejną. Zgodnie z niedawnym wywiadem dla serwisu IGN, nowa interpretacja systemu moralności w Fable usuwa jedną z najbardziej rozpoznawalnych mechanik serii, a mianowicie system zmiany wyglądu postaci zależny od moralności.

Mimo wszystko, odbiór pokazu Fable podczas Xbox Developer Direct był w dużej mierze pozytywny. Reboot coraz bardziej jawi się jako godny następca dziedzictwa serii. Playground Games podkreślało, że ich celem jest stworzenie autentycznego doświadczenia Fable, a powrót i rozwinięcie takich elementów jak posiadanie nieruchomości, romanse, relacje z NPC, a także charakterystyczna walka i eksploracja, napawają optymizmem fanów czekających na nową odsłonę od niemal 16 lat. W pierwszych grach z serii Fable moralność stanowiła absolutny fundament rozgrywki. Każda decyzja gracza wpływała na to, czy bohater był dobry, zły, czy znajdował się gdzieś pomiędzy i nie ograniczało się to wyłącznie do statystyk. Zmiany były widoczne w reakcji świata na gracza oraz – co kluczowe w tej sytuacji – w wyglądzie bohatera. Dobre lub złe uczynki pozostawiały fizyczne ślady na ciele postaci, czyniąc moralność czymś niemożliwym do zignorowania. Z czasem koncepcja ta rozwinęła się w tak zwany system Morphing, który bezpośrednio wiązał zachowanie gracza z transformacją fizyczną bohatera i nie da się ukryć, ze jest to rozwiązanie wyjątkowe na tle innych RPG-ów. Niestety ten kultowy system Morphing, nie zostanie uwzględniony w nadchodzącym reboocie i zdaniem twórców, istnieje ku temu uzasadniony powód. Jak wyjaśnił Ralph Fulton, dyrektor generalny Playground Games, w rozmowie z IGN:

Tego typu zmiana wyglądu postaci była oczywiście kluczową częścią oryginalnych gier. W naszej wersji jej nie ma. A powód jest prosty: wynika z założenia, że nie istnieje obiektywne dobro i zło. Oryginalne Fable opierało się na jasnym podziale na dobro i zło, a wygląd postaci był determinowany miejscem na tej skali. Reboot Fable odchodzi więc od klarownego podziału bohater–złoczyńca na rzecz subiektywnego systemu moralności, w którym ocena postaci zależy od punktu widzenia poszczególnych mieszkańców Albionu. Ta decyzja wzbudziła kontrowersje wśród fanów, co widać chociażby w licznych dyskusjach na Reddicie. Paradoksalnie jednak, to właśnie binarny system moralności z czasem również stał się przedmiotem krytyki, gdy gracze zaczęli domagać się większej swobody i niuansów w rozgrywce. Będzie wam brakowało tego rozwiązania?