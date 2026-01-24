Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersyjna zmiana w nowym Fable. Zniknie jedna z najbardziej ikonicznych cech serii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/24 14:00
Ta zmiana w systemie moralności nie wszystkim może się spodobać...

Nadchodzące Fable tworzone przez Playground Games to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 roku. Tytuł nie uniknął jednak kontrowersji. Najpierw dyskusje dotyczyły wyglądu bohaterki, a następnie opóźnień, które dotknęły produkcję. Pierwszy z tych tematów został przynajmniej częściowo zamknięty podczas ostatniego Xbox Developer_Direct, gdzie twórcy potwierdzili obecność rozbudowanej personalizacji postaci. Twórcy postanowili również dokonać naprawdę ambitnego ruchu w kwestii NPC.

Fable
Fable

Fable z kontrowersyjną zmianą

Choć prezentacja wyciszyła jedną kontrowersję, to niestety zapoczątkowała kolejną. Zgodnie z niedawnym wywiadem dla serwisu IGN, nowa interpretacja systemu moralności w Fable usuwa jedną z najbardziej rozpoznawalnych mechanik serii, a mianowicie system zmiany wyglądu postaci zależny od moralności.

Mimo wszystko, odbiór pokazu Fable podczas Xbox Developer Direct był w dużej mierze pozytywny. Reboot coraz bardziej jawi się jako godny następca dziedzictwa serii. Playground Games podkreślało, że ich celem jest stworzenie autentycznego doświadczenia Fable, a powrót i rozwinięcie takich elementów jak posiadanie nieruchomości, romanse, relacje z NPC, a także charakterystyczna walka i eksploracja, napawają optymizmem fanów czekających na nową odsłonę od niemal 16 lat.

W pierwszych grach z serii Fable moralność stanowiła absolutny fundament rozgrywki. Każda decyzja gracza wpływała na to, czy bohater był dobry, zły, czy znajdował się gdzieś pomiędzy i nie ograniczało się to wyłącznie do statystyk. Zmiany były widoczne w reakcji świata na gracza oraz – co kluczowe w tej sytuacji – w wyglądzie bohatera. Dobre lub złe uczynki pozostawiały fizyczne ślady na ciele postaci, czyniąc moralność czymś niemożliwym do zignorowania. Z czasem koncepcja ta rozwinęła się w tak zwany system Morphing, który bezpośrednio wiązał zachowanie gracza z transformacją fizyczną bohatera i nie da się ukryć, ze jest to rozwiązanie wyjątkowe na tle innych RPG-ów.

Niestety ten kultowy system Morphing, nie zostanie uwzględniony w nadchodzącym reboocie i zdaniem twórców, istnieje ku temu uzasadniony powód. Jak wyjaśnił Ralph Fulton, dyrektor generalny Playground Games, w rozmowie z IGN:

Tego typu zmiana wyglądu postaci była oczywiście kluczową częścią oryginalnych gier. W naszej wersji jej nie ma. A powód jest prosty: wynika z założenia, że nie istnieje obiektywne dobro i zło. Oryginalne Fable opierało się na jasnym podziale na dobro i zło, a wygląd postaci był determinowany miejscem na tej skali.

Reboot Fable odchodzi więc od klarownego podziału bohater–złoczyńca na rzecz subiektywnego systemu moralności, w którym ocena postaci zależy od punktu widzenia poszczególnych mieszkańców Albionu. Ta decyzja wzbudziła kontrowersje wśród fanów, co widać chociażby w licznych dyskusjach na Reddicie. Paradoksalnie jednak, to właśnie binarny system moralności z czasem również stał się przedmiotem krytyki, gdy gracze zaczęli domagać się większej swobody i niuansów w rozgrywce.

Będzie wam brakowało tego rozwiązania?

Źródło:https://gamerant.com/fable-reboot-new-game-morality-system/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
3
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 16:35

Przecież system dobra-zła w Fable był zawsze nawiązaniem do parodiowego przedstawienia go w Populus i Black&White, tam też można było być złym i dobrym bogiem co zmieniało wygląd świątyni, ręki, chowańca a hasłem Dungeon Keeper było - It's good to be evil

Do tej gry nie pasuje szarość moralna z Wiedźmina

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:38

Tak tylko zwróce uwagę że nie mówili że postac całkowicie nie zmienia wyglądu w zalezności od tego kim jest. Wydaje mi się że specyficznie mówili o rogach i anielskim kółku nad głową. Tego ma nie być. 

Zamiast tego system zostanie rozbudowany i NPC będą reagować na podstawie tego co robimy w danym regionie. Jaką mamy reputacje. Specyficznie mówili że w jednym mogą Cię brać za bogatego dupka a w drugim za bohatera. 

Fakt że mówili że chcą mniej czarno-białych kwestii moralnych i to był jeden z powodów czemu tak zrobili. 

Mi osobiście się takie podejście podoba. Proste systemy moralności są zawsze wadliwe. W takim Red Dead Redemption 2 przykładowo mogłem sobie wyrżnąć w pień całe miesto by później wziąć wędkę, złapać parę ryb i wrzucić je na powrót do wody. I to całkowicie przywracało moją reputacje. Co jest idiotyczne. 

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 15:13

"nie istnieje obiektywne dobro i zło" - no tak, bo przecież mordowanie niewinnych wieśniaków jest tylko subiektywnie złe XD




