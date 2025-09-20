Na Xbox Game Pass pojawiła się gra będąca "GTA dla dzieci". I może okazać się hitem

Jak informowaliśmy wcześniej, w Xbox Game Pass pojawiło się kilka nowych gier. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stanowi ciekawą propozycję dla najmłodszych odbiorców. I nie, nie chodzi o Świnkę Pepę, która także pojawiła się bibliotece.

Wobbly Life – “GTA dla dzieci” dostępne na Xbox Game Pass

Wśród nowych gier znalazło się Wobbly Life. Tytuł, który pięć lat temu zadebiutował we wczesnym dostępie na Steamie, a rok później trafił na konsole, bywa określany mianem „GTA dla dzieci”. W praktyce jest to jednak znacznie więcej niż prosta parodia kultowej serii – to kolorowy, pełen humoru i fizycznych gagów otwarty świat, który można eksplorować w kooperacji nawet w cztery osoby. Gracze podejmują się różnych aktywności – od rozwożenia gazet, przez prace na farmie, aż po podróże w kosmos – wszystko w lekkiej, zabawnej konwencji, pozwalającej dzieciom bawić się na własnych zasadach.