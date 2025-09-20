Na Xbox Game Pass pojawiła się gra będąca "GTA dla dzieci". I może okazać się hitem

To interesująca propozycja dla najmłodszych graczy. Pojawiła się alternatywa dla Robloxa i symulatora pewnej kozy.
Jak informowaliśmy wcześniej, w Xbox Game Pass pojawiło się kilka nowych gier. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stanowi ciekawą propozycję dla najmłodszych odbiorców. I nie, nie chodzi o Świnkę Pepę, która także pojawiła się bibliotece.
Wobbly Life – “GTA dla dzieci” dostępne na Xbox Game Pass
Wśród nowych gier znalazło się Wobbly Life. Tytuł, który pięć lat temu zadebiutował we wczesnym dostępie na Steamie, a rok później trafił na konsole, bywa określany mianem „GTA dla dzieci”. W praktyce jest to jednak znacznie więcej niż prosta parodia kultowej serii – to kolorowy, pełen humoru i fizycznych gagów otwarty świat, który można eksplorować w kooperacji nawet w cztery osoby. Gracze podejmują się różnych aktywności – od rozwożenia gazet, przez prace na farmie, aż po podróże w kosmos – wszystko w lekkiej, zabawnej konwencji, pozwalającej dzieciom bawić się na własnych zasadach.
Na łamach Eurogamera jeden z redaktorów – prywatnie gracz i rodzic – podkreślił, że Wobbly Life wyróżnia się tym, jak dobrze traktuje swoją młodą publiczność. W opinii autora gra „radzi sobie na wielu płaszczyznach”, oferując nie tylko prostą i intuicyjną rozgrywkę, ale też różnorodność aktywności, które angażują dzieci na długo.
Można tu być rolnikiem, nie tak jak w Farming Sim, ale tak, jak dziecko postrzega bycie rolnikiem, i to jest idealne – zdradza redaktor
Zwrócono też uwagę, że twórcy z RubberBandGames od lat konsekwentnie rozwijają swój projekt, regularnie dodając nowe zadania, pojazdy i obszary. Wobbly Life, dzięki swojej pomysłowości i rozbudowie, może stać się interesującą alternatywą dla rodziców, którzy mają problem z oderwaniem dzieci od takich produkcji jak Goat Simulator czy Roblox. Teraz, dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass, ma szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.
