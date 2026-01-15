Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Total War: Warhammer 40,000 czeka cała masa graczy. „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni”

Mikołaj Ciesielski
2026/01/15 18:15
1
0

Creative Assembly dziękuje za „niesamowite wsparcie” i powoli szykuje się do ujawnienia nowych szczegółów.

Na The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Total War: Warhammer 40,000. Wygląda na to, że Creative Assembly i SEGA trafili w dziesiątkę. Okazuje się bowiem, że na nadchodzącą grę strategiczną osadzoną w uniwersum Warhammera 40,000 czeka cała masa graczy.

Total War: Warhammer 40,000
Total War: Warhammer 40,000

Total War: Warhammer 40,000 trafił już na milion list życzeń na Steam

Creative Assembly opublikowało komunikat, który potwierdza ogromne zainteresowanie Zgodnie z przekazanymi informacjami gra Total War: Warhammer 40,000 trafiła już na ponad milion list życzeń na Steam. Deweloperzy podziękowali graczom i zapowiedzieli, że w tym roku otrzymamy więcej informacji na temat wspomnianej produkcji.

Dzięki Waszemu niesamowitemu wsparciu gra Total War: WARHAMMER 40,000 właśnie trafiła na MILION list życzeń na Steam! Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i niezwykle podekscytowani, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli podzielić się z Wami kolejnymi informacjami, więc śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych! – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Total War: Warhammer 40,000 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery nowej produkcji studia Creative Asssembly.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/totalwar/status/2011476193980166380

Tagi:

News
PC
Steam
SEGA
Creative Assembly
RTS
Warhammer 40,000
science fiction
gra strategiczna
Total War: Warhammer 40,000
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:02

To sugeruje bardzo duże zainteresowanie. Bo obstawiam że tylko procent faktycznie zainteresowanych zawraca sobie głowę żeby wejść na Steam i dodać grę. Sam niemal nigdy tego nie robię chyba że akurat tam jestem i akurat jest to gra która mnie bardzo interesuje. 

Ale to są gry które śledzę z ciekawości. Oczywistych tytułów nigdy nie dodawałem. Nie mówiąc że w wypadku gier z trzeciej osoby gdzie walczy się bronią białą to w ogóle wybieram Playstation a nie PC.

Też absolutnie mnie to nie dziwi. WH40K aż się prosi o solidne grand strategy na PC. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112