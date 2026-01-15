Na Total War: Warhammer 40,000 czeka cała masa graczy. „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni”

Creative Assembly dziękuje za „niesamowite wsparcie” i powoli szykuje się do ujawnienia nowych szczegółów.

Na The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Total War: Warhammer 40,000. Wygląda na to, że Creative Assembly i SEGA trafili w dziesiątkę. Okazuje się bowiem, że na nadchodzącą grę strategiczną osadzoną w uniwersum Warhammera 40,000 czeka cała masa graczy.

Total War: Warhammer 40,000 trafił już na milion list życzeń na Steam

Creative Assembly opublikowało komunikat, który potwierdza ogromne zainteresowanie Zgodnie z przekazanymi informacjami gra Total War: Warhammer 40,000 trafiła już na ponad milion list życzeń na Steam. Deweloperzy podziękowali graczom i zapowiedzieli, że w tym roku otrzymamy więcej informacji na temat wspomnianej produkcji.