Na Total War: Warhammer 40,000 czeka cała masa graczy. „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni”

Creative Assembly dziękuje za „niesamowite wsparcie” i powoli szykuje się do ujawnienia nowych szczegółów.
Na The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Total War: Warhammer 40,000. Wygląda na to, że Creative Assembly i SEGA trafili w dziesiątkę. Okazuje się bowiem, że na nadchodzącą grę strategiczną osadzoną w uniwersum Warhammera 40,000 czeka cała masa graczy.
Total War: Warhammer 40,000 trafił już na milion list życzeń na Steam
Creative Assembly opublikowało komunikat, który potwierdza ogromne zainteresowanie Zgodnie z przekazanymi informacjami gra Total War: Warhammer 40,000 trafiła już na ponad milion list życzeń na Steam. Deweloperzy podziękowali graczom i zapowiedzieli, że w tym roku otrzymamy więcej informacji na temat wspomnianej produkcji.
Dzięki Waszemu niesamowitemu wsparciu gra Total War: WARHAMMER 40,000 właśnie trafiła na MILION list życzeń na Steam! Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i niezwykle podekscytowani, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli podzielić się z Wami kolejnymi informacjami, więc śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych! – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.
Na koniec przypomnijmy, że Total War: Warhammer 40,000 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery nowej produkcji studia Creative Asssembly.