Na Steam zadebiutowało nowe, szumnie zapowiadane MMO. Czy faktycznie jest "przełomowe"?

Jak na razie, nie wygląda to dobrze. A miała to być “ostatnia gra, w którą zagramy”.

Po latach głośnych obietnic i kontrowersji, sandboxowe MMO DreamWorld w końcu trafiło do graczy – 10 marca wystartowała oficjalna wersja we wczesnym dostępie na platformie Steam. Gra kosztuje obecnie 138,99 zł i ma być rozwijana przez około dwa lata, po czym twórcy zapowiadają podwyżkę ceny. Istnieją jednak uzasadnione obawy o to, czy ten projekt w ogóle przetrwa.

DreamWorld – jak poradzi sobie nowe MMO?

O grze przypomnieli dziennikarze z MMORPG.org.pl. DreamWorld to ambitna propozycja typu MMO‑sandbox – twórcy obiecywali „nieskończony świat”, w którym gracze wspólnie zbierają surowce, budują bazy, walczą z bossami i tworzą ogromne konstrukcje, a wszystko bez podziału na serwery i kanały. Jedną z flagowych funkcji ma być system DreamForge, w którym można generować obiekty 3D za pomocą tekstowych komend AI. To właśnie te mechaniki miały uczynić grę „przełomową”.