Na remake Prince of Persia: The Sands of Time trochę poczekamy. Nowe informacje

Okazuje się, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake znajduje się obecnie w fazie koncepcyjnej. Nad grą pracuje studio Ubisoft Montréal, a całość znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Ubisoft informuje, że w tym momencie deweloperzy budują zespół, ustala priorytety, tworzy prototypy oraz testuje elementy rozgrywki.

Francuska firma podkreśliła także, że obecnie nie ma w planach przygotowania odświeżonych wersji innych odsłon serii Prince of Persia. Kolejne informacje na temat Prince of Persia: The Sands of Time Remake, gdy deweloperzy będą na to gotowi. Graczom nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że projekt zostanie dokończony i trafi na rynek.