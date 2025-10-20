Na płycie gry The Outer Worlds 2 na PS5 nie znajdziecie nawet 2 GB danych

Pudełkowej wersji nie uruchomimy bez pobrania aktualizacji.
Kilka dni temu w sieci pojawił się humorystyczny zwiastun The Outer Worlds 2. Niestety dzisiaj przyszedł czas na nieco mniej pozytywne wieści. Najnowsze informacje z pewnością nie spodobają się graczom PlayStation 5, którzy planowali zakup pudełkowej wersji nowej produkcji studia Obsidian Entertainment.
Do pierwszego uruchomienia pudełkowej wersji The Outer Worlds 2 wymagane będzie połączenie z siecią
Zgodnie z przypuszczeniami wielu osób do uruchomienia fizycznej wersji The Outer Worlds 2 na PlayStation 5 nie wystarczy umieszczenie płyty w napędzie konsoli. Zgodnie z przekazanymi informacjami dysk zawiera jedynie 1,32 GB, które nie pozwolą na rozpoczęcie zabawy. Niezbędne będzie więc podłączenie konsoli do sieci i pobranie reszty danych, które pozwolą na rozpoczęcie zabawy.
Gracze PlayStation 5 zmuszeni będą do pobrania aktualizacji 1.002, która waży około 71,6 GB. Następnie będą mogli przejść w tryb offline i cieszyć się The Outer Worlds 2. Nie zmienia to jednak faktu, że przy pierwszym włożeniu płyty z grą do napędu, konsola będzie musiała być połączona z siecią.
GramTV przedstawia:
Jak zauważa redakcja Push Square to nie pierwsza tego typu sytuacja. W ostatnich miesiącach pudełkowe wersje gier wydawanych przez Microsoft również wymagały pobrania plików umożliwiających rozgrywkę. Przed The Outer Worlds 2 podobnie wyglądało to m.in. w przypadku takich tytułów jak Indiana Jones i Wielki Krąg czy DOOM: The Dark Ages.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!