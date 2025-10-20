Na płycie gry The Outer Worlds 2 na PS5 nie znajdziecie nawet 2 GB danych

Kilka dni temu w sieci pojawił się humorystyczny zwiastun The Outer Worlds 2. Niestety dzisiaj przyszedł czas na nieco mniej pozytywne wieści. Najnowsze informacje z pewnością nie spodobają się graczom PlayStation 5, którzy planowali zakup pudełkowej wersji nowej produkcji studia Obsidian Entertainment.

Do pierwszego uruchomienia pudełkowej wersji The Outer Worlds 2 wymagane będzie połączenie z siecią

Zgodnie z przypuszczeniami wielu osób do uruchomienia fizycznej wersji The Outer Worlds 2 na PlayStation 5 nie wystarczy umieszczenie płyty w napędzie konsoli. Zgodnie z przekazanymi informacjami dysk zawiera jedynie 1,32 GB, które nie pozwolą na rozpoczęcie zabawy. Niezbędne będzie więc podłączenie konsoli do sieci i pobranie reszty danych, które pozwolą na rozpoczęcie zabawy.