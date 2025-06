Na PlayStation 5 nie ma w co grać? Sony szykuje zatrzęsienie premier na kolejne lata

Ostatnie State of Play udowodniło, że Sony nie przyszykowało zbyt wielu ekskluzywnych tytułów na drugą połowę bieżącego roku i oprócz Ghost of Yotei panuje zupełna posucha. Tym bardziej w obliczu opóźnienia Marathon od Bungie, chociaż przez wielu graczy ten tytuł i tak jest skazywany na porażkę. Sytuacja z brakiem ekskluzywnych gier na PlayStation 5 może odmienić się od przyszłego roku, kiedy to mamy otrzymać co najmniej sześć produkcji na konsole Sony.

PlayStation – lista nadchodzących ekskluzywnych gier

Konto Zuby_Tech w serwisie X opublikowało listę wszystkich zapowiedzianych i pojawiających się w plotkach ekskluzywnych gier na PlayStation 5. Sony szykuje wiele gier, a niektóre z nich pojawią się już w 2026 roku. Będą to: Nioh 3, Saros, Marvel Tōkon Fighting Souls, Phantom Blade Zero, Marvel's Wolverine, a także nowa gra od Sony Santa Monica. W tym roku możliwa jest również premiera Horizon Multiplayer. Oczywiście niektóre z tych gier pojawią się również na komputerach osobistych, żeby tylko wymienić Nioh 3 oraz Phantom Blade Zero.