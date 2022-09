Na PGA 2022 zagramy w The Invincible na podstawie powieści Stanisława Lema

PGA 2022 zbliża się wielkimi krokami. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że na tegorocznej edycji wydarzenia odbędzie się przedpremierowy pokaz Skull & Bones, a tymczasem otrzymaliśmy kolejne ekscytujące informacje na temat wspomnianego wydarzenia. Okazuje się bowiem, że w trakcie trwania targów odwiedzający będą mieli okazję zagrać w The Invincible, czyli nadchodzącą grę przygodową na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema.

The Invincible z grywalną wersją na targach PGA 2022

Będzie to pierwsza okazja do zagrania w nadchodzącą produkcję studia Starward Industries, której wydawcą jest firma 11 bit studios. Zgodnie z przekazanymi informacjami, w trakcie PGA 2022 zainteresowani będą mogli zapoznać się z około godzinnym fragmentem The Invincible. Fani twórczości Stanisława Lema oraz gier w klimatach science fiction mają więc na co czekać.

