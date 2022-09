Przedpremierowy pokaz gry Skull & Bones i nie tylko na PGA 2022!

Już niedługo odbędzie się kolejna edycja targów gier Poznań Game Arena. Z tej okazji organizatorzy informują o kolejnych atrakcjach. Uczestnicy targów zobaczą między innymi dwa przedpremierowe pokazy gry Skull & Bones od Ubisoftu, pierwszy pokaz gry First Dwarf od Star Drifters w Polsce, a także otrzymają możliwość przedpremierowego zagrania w grę Floodland. Wszystkie szczegóły na temat tych atrakcji zamieszczamy poniżej!

Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w dwóch, przedpremierowych pokazach kinowych, które przybliżą nową produkcję od Ubisoft (oba filmy będą wzbogacone o komentarz deweloperów):

Pod koniec XVII wieku pirackie opowieści o legendarnych przygodach przyciągnęły na morskie wody młodych wyrzutków z całego świata. W poszukiwaniu niewyobrażalnych fortun zwykli mężczyźni i kobiety udawali się daleko od domu. Uzbrojeni jedynie w instynkt przetrwania, ryzykowali wszystko, aby zdobyć niezmierzone bogactwa.

Wkrocz do niebezpiecznego świata Skull and Bones, zainspirowanego Oceanem Indyjskim w czasach złotego wieku piractwa, pokonując przeciwności losu i awansując z wyrzutka na okrytego złą sławą pirata. Buduj różne unikalne statki, aby przetrwać, rozwijać się i rządzić we wciągającym świecie, w którym co sezon pojawiają się nowe wyzwania i ulepszenia.