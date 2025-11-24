Zaloguj się lub Zarejestruj

RPG w średniowiecznym klimacie staje się brutalnie realistyczny. NPC mogą umrzeć przez nasze decyzje

Mikołaj Berlik
2025/11/24 12:00
Aktualizacja Foundations sprawia, że świat Mirthwood reaguje na działania gracza bardziej niż kiedykolwiek.

Studio Bad Ridge Games udostępniło dużą aktualizację do Mirthwood, średniowiecznego RPG inspirowanego Stardew Valley. Patch o nazwie Foundations wzbogaca świat gry o zdarzenia, które podnoszą realizm i wpływ działań gracza.

Mirthwood
Mirthwood

Mirthwood – aktualizacja, która zmienia zasady gry

Twórcy określają Foundations jako zwieńczenie serii rozbudowanych aktualizacji rozwijających życie na Wolnych Ziemiach. Największą nowością jest możliwość śmierci NPC – postacie niezależne mogą zginąć w wyniku decyzji gracza, np. zignorowania feralnego zadania. Martwego mieszkańca zastąpi nowy, co ma sprawić, że świat będzie reagował w sposób bardziej naturalny.

Aktualizacja wprowadza również cztery nowe zwierzęta domowe, które można kupić do gospodarstwa. Pomagają one w zbieraniu zasobów oraz chronią farmę przed zagrożeniami. To istotne, bo w grze pojawiły się także najazdy bandytów oraz plagi szczurów, występujące jako nieprzewidywalne wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Foundation dodaje również trzy festiwale z unikalnymi dekoracjami oraz ponad 35 losowych zdarzeń, na jakie można natrafić podczas podróży – głównie wzdłuż głównych szlaków. Twórcy podkreślają, że aktualizacja ma uczynić świat bardziej żywym i pełnym niespodzianek.

Aktualnie na Steamie trwa promocja Mirthwood można kupić z 30% zniżką do 2 grudnia, w cenie 48,99 zł.

News
średniowiecze
RPG
PC
aktualizacja gry
aktualizacja
Steam
Mirthwood
