RPG w średniowiecznym klimacie staje się brutalnie realistyczny. NPC mogą umrzeć przez nasze decyzje

Aktualizacja Foundations sprawia, że świat Mirthwood reaguje na działania gracza bardziej niż kiedykolwiek.
Studio Bad Ridge Games udostępniło dużą aktualizację do Mirthwood, średniowiecznego RPG inspirowanego Stardew Valley. Patch o nazwie Foundations wzbogaca świat gry o zdarzenia, które podnoszą realizm i wpływ działań gracza.
Mirthwood – aktualizacja, która zmienia zasady gry
Twórcy określają Foundations jako zwieńczenie serii rozbudowanych aktualizacji rozwijających życie na Wolnych Ziemiach. Największą nowością jest możliwość śmierci NPC – postacie niezależne mogą zginąć w wyniku decyzji gracza, np. zignorowania feralnego zadania. Martwego mieszkańca zastąpi nowy, co ma sprawić, że świat będzie reagował w sposób bardziej naturalny.
Aktualizacja wprowadza również cztery nowe zwierzęta domowe, które można kupić do gospodarstwa. Pomagają one w zbieraniu zasobów oraz chronią farmę przed zagrożeniami. To istotne, bo w grze pojawiły się także najazdy bandytów oraz plagi szczurów, występujące jako nieprzewidywalne wydarzenia.
Foundation dodaje również trzy festiwale z unikalnymi dekoracjami oraz ponad 35 losowych zdarzeń, na jakie można natrafić podczas podróży – głównie wzdłuż głównych szlaków. Twórcy podkreślają, że aktualizacja ma uczynić świat bardziej żywym i pełnym niespodzianek.
