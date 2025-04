Filmowy Death Stranding ma już reżysera. Ilu akrtorów z gry wystąpi w filmie?

Produkcja puchła od znanych twarzy, a filmowa adaptacja stanie teraz przed dylematem: kontynuować tę linię, czy obsadzić projekt zupełnie na nowo? Choć szczegóły fabularne nie zostały jeszcze ujawnione, mówi się, że film ma ponoć „zanurzyć się w tajemnicach otaczających Death Stranding – katastrofalną serię wydarzeń, która zatarła granice między światem żywych i umarłych, sprowadzając koszmarne istoty do rozbitego świata stojącego na krawędzi upadku”.

Co ciekawe, informacja o adaptacji pojawia się w trakcie kampanii promocyjnej sequela gry – Death Stranding 2: On the Beach – w której ponownie występują Reedus, Seydoux i inne gwiazdy oryginału. Wszystko wskazuje na to, że uniwersum stworzone przez Kojimę coraz odważniej wchodzi do świata kina i szerokiej popkultury.