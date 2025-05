Na Golluma jeszcze trochę poczekamy. Opóźniono o rok nowy film z Władcy Pierścieni

W połowie maja ubiegłego roku Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, że powstaje kilka nowych filmów z Władcy Pierścieni, a pierwszym, który trafi do kin będzie The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Wtedy też podano, że premierę zaplanowano na 2026 rok. Niestety pod koniec lutego pojawiły się doniesienia, że prace nad filmem zostały opóźnione i produkcję czeka przełożenie daty premiery na późniejszy termin. Tak też się stało i Warner Bros. ogłosiło, że The Hunt for Gollum, trafi do kin 17 grudnia 2027 roku, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją poprzednich odsłon serii.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – opóźniono o rok premierę nowego filmu z Władcy Pierścieni

Andy Serkis nie tylko wcieli się ponownie w Golluma dzięki technologii motion capture, ale także stanie za kamerą. Reżyser ma na koncie takie tytuły jak Mowgli: Legenda dżungli czy Venom 2: Carnage.