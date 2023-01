Na Crash Team Rumble nie będzie trzeba długo czekać? Data premiery już w sieci

Jedną z niespodzianek na gali The Game Awards 2022 była zapowiedź Crash Team Rumble, czyli nastawionego na rozgrywki multiplayer spin-off popularnej serii platformówek 3D. Deweloperzy ze studia Toys For Bob nie ujawnili jednak dokładnej daty premiery wspomnianej produkcji. Niewykluczone jednak, że twórcy miło zaskoczą fanów Crasha i tytuł zadebiutuje na rynku szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Premiera Crash Team Rumble może odbyć się na początku kwietnia

Skąd takie przypuszczenia? Jak zauważa redakcja Twisted Voxel, Crash Team Rumble pojawiło się już w ofercie brytyjskiego sklepu Hit. Oczywiście nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że sprzedawca zamieścił na stronie produktu dokładną datę premiery, która rzekomo ma odbyć się 4 kwietnia 2023 roku.



Należy jednak podkreślić, że zarówno studio Toys For Bob, jak i firma Activision Blizzard, nie odnieśli się do powyższych rewelacji. Niewykluczone więc, że wspomniana data premiery jest nieprawidłowa. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak uważnie śledzić informacje przekazywane przez deweloperów i czekać na oficjalny termin debiutu gry.



Na koniec przypomnijmy, że Crash Team Rumble powstaje z myślą o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Podczas rozgrywki naprzeciwko siebie staną dwa 4-osobowe zespoły, które będą walczyć ze sobą o kontrolę nad obszarami na mapie poprzez zdobywanie owoców Wumpa i przenoszenie ich do swojej bazy. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun gry.